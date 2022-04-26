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В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами - РИА Новости, 26.04.2022
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В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами
В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами - РИА Новости, 26.04.2022
В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами
Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что готовит проект об ужесточении борьбы с заимствованиями из других языков на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:12
2022-04-26T18:12
россия
общество
елена ямпольская
законопроекты
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что готовит проект об ужесточении борьбы с заимствованиями из других языков на вывесках наружной рекламы."Примерный законопроект сейчас готов. И мы начнем обсуждать с коллегами, начнем дискуссировать. Надо ужесточать норму по борьбе с англицизмами… Будем в ближайшее время вносить, сначала на обсуждение фракции и партии, а потом всех заинтересованных ведомств. Это к вопросу о создании национально ориентированной среды", - сообщила Ямпольская на пресс-конференции.Также она привела данные о количестве вывесок на иностранных языках в городах России.По ее словам, с изменения данной ситуации надо начинать создание "национально ориентированной среды"."И (когда идешь по городу) ты уже начинаешь не понимать, в какой стране мы живем. Какой язык здесь является государственным. И если в случае с торговыми марками это хоть как-то можно объяснить, то в случае, если русские слова с непонятными провинциальными понтами пишутся латиницей, то это (является) дурновкусной модой. На самом деле, создание я бы с этого и начинала (создание среды)", - добавила она.
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россия, общество, елена ямпольская, законопроекты
18:12 26.04.2022
 
В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами

Глава Комитета ГД по культуре Ямпольская готовит законопроект по борьбе с англицизмами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывески туроператоров "Интурист" и Thomas Cook
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывески туроператоров "Интурист" и Thomas Cook . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что готовит проект об ужесточении борьбы с заимствованиями из других языков на вывесках наружной рекламы.
"Примерный законопроект сейчас готов. И мы начнем обсуждать с коллегами, начнем дискуссировать. Надо ужесточать норму по борьбе с англицизмами… Будем в ближайшее время вносить, сначала на обсуждение фракции и партии, а потом всех заинтересованных ведомств. Это к вопросу о создании национально ориентированной среды", - сообщила Ямпольская на пресс-конференции.
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Также она привела данные о количестве вывесок на иностранных языках в городах России.
"Мы тут просто прошлись по центральным улицам и посчитали количество вывесок (на иностранных языках). Это не чисто московская болезнь, вижу и в других городах. Статистика такая: на 30-50% на центральных улицах больше вывесок латиницей, чем вывесок на русском языке", - отметила Ямпольская.
По ее словам, с изменения данной ситуации надо начинать создание "национально ориентированной среды".
"И (когда идешь по городу) ты уже начинаешь не понимать, в какой стране мы живем. Какой язык здесь является государственным. И если в случае с торговыми марками это хоть как-то можно объяснить, то в случае, если русские слова с непонятными провинциальными понтами пишутся латиницей, то это (является) дурновкусной модой. На самом деле, создание я бы с этого и начинала (создание среды)", - добавила она.
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