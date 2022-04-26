https://ria.ru/20220426/zakonoproekt-1785595918.html

В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами

В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами - РИА Новости, 26.04.2022

В Госдуме разработали законопроект о борьбе с англицизмами

Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что готовит проект об ужесточении борьбы с заимствованиями из других языков на... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:12

2022-04-26T18:12

2022-04-26T18:12

россия

общество

елена ямпольская

законопроекты

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что готовит проект об ужесточении борьбы с заимствованиями из других языков на вывесках наружной рекламы."Примерный законопроект сейчас готов. И мы начнем обсуждать с коллегами, начнем дискуссировать. Надо ужесточать норму по борьбе с англицизмами… Будем в ближайшее время вносить, сначала на обсуждение фракции и партии, а потом всех заинтересованных ведомств. Это к вопросу о создании национально ориентированной среды", - сообщила Ямпольская на пресс-конференции.Также она привела данные о количестве вывесок на иностранных языках в городах России.По ее словам, с изменения данной ситуации надо начинать создание "национально ориентированной среды"."И (когда идешь по городу) ты уже начинаешь не понимать, в какой стране мы живем. Какой язык здесь является государственным. И если в случае с торговыми марками это хоть как-то можно объяснить, то в случае, если русские слова с непонятными провинциальными понтами пишутся латиницей, то это (является) дурновкусной модой. На самом деле, создание я бы с этого и начинала (создание среды)", - добавила она.

https://ria.ru/20170605/1495887082.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

россия, общество, елена ямпольская, законопроекты