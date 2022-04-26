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На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек - РИА Новости, 26.04.2022
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На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек
На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек - РИА Новости, 26.04.2022
На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек
Полиция задержала во вторник в Ереване 10 человек на акциях армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:08
2022-04-26T16:08
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Полиция задержала во вторник в Ереване 10 человек на акциях армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Во вторник представители оппозиции блокировали несколько улиц Еревана."В целом в отделения полиции доставлены 10 человек", - сказал собеседник агентства.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html
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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, протесты
16:08 26.04.2022
 
На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек

Полиция задержала десять человек на акциях армянской оппозиции в Ереване во вторник

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Полиция задержала во вторник в Ереване 10 человек на акциях армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Во вторник представители оппозиции блокировали несколько улиц Еревана.
"В целом в отделения полиции доставлены 10 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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В миреЕреванАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаПротесты
 
 
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