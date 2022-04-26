https://ria.ru/20220426/zaderzhaniya-1785558790.html

На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек

На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек - РИА Новости, 26.04.2022

На акциях армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек

Полиция задержала во вторник в Ереване 10 человек на акциях армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:08

2022-04-26T16:08

2022-04-26T16:08

в мире

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

протесты

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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Полиция задержала во вторник в Ереване 10 человек на акциях армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Во вторник представители оппозиции блокировали несколько улиц Еревана."В целом в отделения полиции доставлены 10 человек", - сказал собеседник агентства.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

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армения

нагорно-карабахская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, протесты