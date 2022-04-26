https://ria.ru/20220426/zabolevaemost-1785460127.html

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2022

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

Тенденция снижения заболеваемости COVID-19 наблюдается в России последние 10 недель, дальнейшая стабилизация эпидситуации во многом будет зависеть от соблюдения РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:51

2022-04-26T10:51

2022-04-26T11:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тенденция снижения заболеваемости COVID-19 наблюдается в России последние 10 недель, дальнейшая стабилизация эпидситуации во многом будет зависеть от соблюдения мер профилактики распространения вируса и прохождения ревакцинации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 10 недель. Дальнейшая стабилизация эпидемиологической обстановки во многом будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер и прохождения гражданами ревакцинации, что особенно актуально в преддверии майских праздников", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем неделе ранее и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785273972.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)