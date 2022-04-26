https://ria.ru/20220426/zabolevaemost-1785460127.html
В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2022
В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
Тенденция снижения заболеваемости COVID-19 наблюдается в России последние 10 недель, дальнейшая стабилизация эпидситуации во многом будет зависеть от соблюдения РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:51
2022-04-26T10:51
2022-04-26T11:05
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тенденция снижения заболеваемости COVID-19 наблюдается в России последние 10 недель, дальнейшая стабилизация эпидситуации во многом будет зависеть от соблюдения мер профилактики распространения вируса и прохождения ревакцинации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 10 недель. Дальнейшая стабилизация эпидемиологической обстановки во многом будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер и прохождения гражданами ревакцинации, что особенно актуально в преддверии майских праздников", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем неделе ранее и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785273972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:51 26.04.2022 (обновлено: 11:05 26.04.2022)
В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 снижается в России последние десять недель