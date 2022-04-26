https://ria.ru/20220426/vzryv-1785522452.html

В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва

В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022

В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:19

2022-04-26T14:19

2022-04-26T14:27

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил журналистам во вторник источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики."25 апреля около 23 часов на территории авиапарка минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет", - рассказал источник.Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785520668.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785478446.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, молдавия