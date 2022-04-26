14:19 26.04.2022 (обновлено: 14:27 26.04.2022)
В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва
Источник: на территории авиапарка Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва
© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил журналистам во вторник источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"25 апреля около 23 часов на территории авиапарка минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет", - рассказал источник.
Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.