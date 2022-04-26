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В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022
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В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва
В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022
В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва
Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:19
2022-04-26T14:27
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил журналистам во вторник источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики."25 апреля около 23 часов на территории авиапарка минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет", - рассказал источник.Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785520668.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, молдавия
14:19 26.04.2022 (обновлено: 14:27 26.04.2022)
 
В авиапарке Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва

Источник: на территории авиапарка Минобороны Приднестровья накануне прогремели два взрыва

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет, сообщил журналистам во вторник источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"25 апреля около 23 часов на территории авиапарка минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет", - рассказал источник.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
14:09
В Госдуме заявили о "внешнем сценарии" эскалации в Приднестровье
Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Сотрудник ДПС МВД вблизи поврежденного здания МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
11:46
В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности
 
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