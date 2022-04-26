https://ria.ru/20220426/vzryv-1785472185.html

При взрыве гранаты во Владимирской области пострадали пять человек

При взрыве гранаты во Владимирской области пострадали пять человек - РИА Новости, 26.04.2022

При взрыве гранаты во Владимирской области пострадали пять человек

Пять человек во Владимирской области получили осколочные ранения из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату, возбуждено дело о покушении на убийство,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:27

2022-04-26T11:27

2022-04-26T11:27

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Пять человек во Владимирской области получили осколочные ранения из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату, возбуждено дело о покушении на убийство, злоумышленник задержан, сообщило СУСК по региону."По версии следствия, около 17.20 25 апреля подозреваемый, находясь в лесопарковой зоне недалеко от улицы Фабрика Калинина города Александров, в ходе словесного конфликта с группой мужчин кинул в них приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату. В результате детонации осколочные ранения получили 5 человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Александрова, злоумышленник задержан, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)."Со слов подозреваемого он приобрел боевое орудие около двух недель назад у знакомого мужчины, с которым совместно употребляли спиртное. Причастность к совершению указанного преступления мужчина не отрицает", - отмечает следственное управление.Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в гаражах, жилище подозреваемого, а также иных лиц, допрошены участники произошедшего.На странице администрации Александровского района в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что инцидент случился "во время проведения работ в парке "Сосенки". Всем пострадавшим оказана помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле у руководства области и района.

https://ria.ru/20220406/kabul-1782059826.html

александров

россия

александровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, александров, россия, александровский район, telegram (приложение)