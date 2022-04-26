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Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы республики в бюджет ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы республики в бюджет ЕС
Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы республики в бюджет ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы республики в бюджет ЕС
Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро предлагает приостановить перечисление взносов республики в бюджет Европейского союза из-за больших... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:30
2022-04-26T17:30
в мире
польша
евросоюз
збигнев зебро
украина
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро предлагает приостановить перечисление взносов республики в бюджет Европейского союза из-за больших затрат на помощь Украине.По данным Пограничной стражи Польши с 24 февраля в страну прибыли почти три миллиона беженцев из Украины. Кроме того, Польша направляет Украине гуманитарную и военную помощь, в частности минометы, танки, дроны, боеприпасы.На пресс-конференции во вторник Зебро заявил, что Польша "оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, не считая США"."Во имя ценностей, которые объединяют страны Европейского сообщества, ...мы имеем право выступить с предложением, чтобы декларации солидарности были не только на словах, ...но нашли свое выражение в реальной, ощутимой финансовой помощи, потому что она сейчас нужна. Не для нас, как для Польши, а для беженцев", - сказал он.Генпрокурор уточнил, что предложил правительству обратиться к Европейской комиссии "чтобы на время этой чрезвычайной ситуации, притока около трех миллионов беженцев в Польшу Европейская комиссия рассмотрела … приостановление выплаты если не всего, то по крайней мере существенной части взноса, который Польша платит в бюджет ЕС".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/energonositeli-1785481560.html
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в мире, польша, евросоюз, збигнев зебро, украина
17:30 26.04.2022
 
Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы республики в бюджет ЕС

Глава Минюста Польши Зебро предложил приостановить взносы республики в бюджет Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро предлагает приостановить перечисление взносов республики в бюджет Европейского союза из-за больших затрат на помощь Украине.
По данным Пограничной стражи Польши с 24 февраля в страну прибыли почти три миллиона беженцев из Украины. Кроме того, Польша направляет Украине гуманитарную и военную помощь, в частности минометы, танки, дроны, боеприпасы.
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На пресс-конференции во вторник Зебро заявил, что Польша "оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, не считая США".
"Во имя ценностей, которые объединяют страны Европейского сообщества, ...мы имеем право выступить с предложением, чтобы декларации солидарности были не только на словах, ...но нашли свое выражение в реальной, ощутимой финансовой помощи, потому что она сейчас нужна. Не для нас, как для Польши, а для беженцев", - сказал он.
Генпрокурор уточнил, что предложил правительству обратиться к Европейской комиссии "чтобы на время этой чрезвычайной ситуации, притока около трех миллионов беженцев в Польшу Европейская комиссия рассмотрела … приостановление выплаты если не всего, то по крайней мере существенной части взноса, который Польша платит в бюджет ЕС".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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