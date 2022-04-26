https://ria.ru/20220426/vysylka-1785453332.html

В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными

В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными

Российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:29

2022-04-26T10:29

2022-04-26T10:59

нато

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Из НАТОвских стран или стран, которые ассоциируют свою политику с Вашингтоном так или иначе ... эта тактика работает уже десятилетия - высылка российских дипломатов ... Повод придумывается, фабрикуется и, путем провокаций, затем реализуется. Именно как повод, не как факт, а как повод. После этого следовали волны высылок российских дипломатов", - сказала Захарова в эфире "Радио России".

https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии