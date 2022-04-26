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В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными - РИА Новости, 26.04.2022
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В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными
В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными
Российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:29
2022-04-26T10:59
нато
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Из НАТОвских стран или стран, которые ассоциируют свою политику с Вашингтоном так или иначе ... эта тактика работает уже десятилетия - высылка российских дипломатов ... Повод придумывается, фабрикуется и, путем провокаций, затем реализуется. Именно как повод, не как факт, а как повод. После этого следовали волны высылок российских дипломатов", - сказала Захарова в эфире "Радио России".
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нато, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
10:29 26.04.2022 (обновлено: 10:59 26.04.2022)
 
В МИД назвали причины высылки дипломатов из стран НАТО выдуманными

Захарова: российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российских дипломатов высылают из стран НАТО в основном по выдуманным поводам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Из НАТОвских стран или стран, которые ассоциируют свою политику с Вашингтоном так или иначе ... эта тактика работает уже десятилетия - высылка российских дипломатов ... Повод придумывается, фабрикуется и, путем провокаций, затем реализуется. Именно как повод, не как факт, а как повод. После этого следовали волны высылок российских дипломатов", - сказала Захарова в эфире "Радио России".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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НАТОВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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