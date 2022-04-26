ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий
ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 апреля. - РИА Новости. Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За время проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации и формированиями ДНР и ЛНР освобождены значительные территории Донецкой, Луганской Народных Республик, вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. На этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Начата посевная кампания", - сказал он.
По его словам, "местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад".
"Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются", - отметил Мизинцев.
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