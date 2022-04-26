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ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/vozvraschenie-1785629413.html
ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий
ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий - РИА Новости, 26.04.2022
ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий
Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:54
2022-04-26T20:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 апреля. - РИА Новости. Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад"."Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются", - отметил Мизинцев.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
20:54 26.04.2022
 
ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий

ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апреля. - РИА Новости. Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За время проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации и формированиями ДНР и ЛНР освобождены значительные территории Донецкой, Луганской Народных Республик, вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. На этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Начата посевная кампания", - сказал он.
По его словам, "местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад".
"Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются", - отметил Мизинцев.
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