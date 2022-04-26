https://ria.ru/20220426/vozvraschenie-1785629413.html

ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий

ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий - РИА Новости, 26.04.2022

ВСУ препятствуют возвращению домой жителей освобожденных территорий

Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:54

2022-04-26T20:54

2022-04-26T20:54

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МОСКВА, 26 апреля. - РИА Новости. Киевский режим и боевики-националисты препятствуют возвращению домой жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Украины, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад"."Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются", - отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия