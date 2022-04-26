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Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине

Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:31

2022-04-26T03:31

2022-04-26T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".В конце февраля глава региона обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые, назвавшись "батальонами шейха Мансура и Дудаева", выразили готовность сражаться на стороне Киева после начала российской спецоперации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/kadyrov-1785125703.html

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украина, россия, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире