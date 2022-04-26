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Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/voznagrazhdenie-1785426194.html
Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине
Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:31
2022-04-26T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".В конце февраля глава региона обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые, назвавшись "батальонами шейха Мансура и Дудаева", выразили готовность сражаться на стороне Киева после начала российской спецоперации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/kadyrov-1785125703.html
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украина, россия, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире
03:31 26.04.2022 (обновлено: 09:57 26.04.2022)
 
Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине

Кадыров пообещал $1 млн за данные о расположении "батальонов Мансура и Дудаева" на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".

"Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон. <...> Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек", — сказал Кадыров в аудиосообщении.

В конце февраля глава региона обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые, назвавшись "батальонами шейха Мансура и Дудаева", выразили готовность сражаться на стороне Киева после начала российской спецоперации.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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