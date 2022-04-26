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Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/vosstanovlenie-1785478087.html
Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области
Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2022
Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области
Жизнь в Херсонской области, перешедшей под контроль России, возвращается в мирное русло, началось восстановление инфраструктуры региона. Инженерные работы — в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:38
2022-04-26T19:38
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обострение ситуации в днр и лнр
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Жизнь в Херсонской области, перешедшей под контроль России, возвращается в мирное русло, началось восстановление инфраструктуры региона. Инженерные работы — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, херсонская область , южный военный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), северо-крымский канал
19:38 26.04.2022
 

Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области

Читать ria.ru в
Жизнь в Херсонской области, перешедшей под контроль России, возвращается в мирное русло, началось восстановление инфраструктуры региона. Инженерные работы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Исконно аграрный регион, Херсонская область сегодня не может полноценно вести хозяйство.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
1 из 10

Исконно аграрный регион, Херсонская область сегодня не может полноценно вести хозяйство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Когда Украина в 2014 году прекратила поставки воды в Крым, пострадала и Херсонская область.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
2 из 10

Когда Украина в 2014 году прекратила поставки воды в Крым, пострадала и Херсонская область.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинцы повредили затворные механизмы на водохранилище, и степные районы оказались обезвожены.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
3 из 10

Украинцы повредили затворные механизмы на водохранилище, и степные районы оказались обезвожены.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Теперь предстоят большие восстановительные работы.

Военнослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области
4 из 10

Теперь предстоят большие восстановительные работы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО во время работ восстановлению разрушенного шандора Северо-Крымского канала в Херсонской области
5 из 10

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Местные земледельцы надеются, что проблемы с поливом решатся в ближайшее время.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
6 из 10

Местные земледельцы надеются, что проблемы с поливом решатся в ближайшее время.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Должны уйти в прошлое и проблемы с передвижением.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
7 из 10

Должны уйти в прошлое и проблемы с передвижением.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области.
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области
8 из 10
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области.
© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Военные инженеры планируют восстановить разрушенный автомобильный мост Северо-Крымский канал.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
9 из 10

Военные инженеры планируют восстановить разрушенный автомобильный мост Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ждут своей очереди и другие инфраструктурные объекты.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала в Херсонской области
10 из 10

Ждут своей очереди и другие инфраструктурные объекты.

© РИА Новости
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФотоХерсонская областьЮжный военный округФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Северо-Крымский канал
 
 
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