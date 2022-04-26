https://ria.ru/20220426/vosstanovlenie-1785478087.html

Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области

Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2022

Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области

Жизнь в Херсонской области, перешедшей под контроль России, возвращается в мирное русло, началось восстановление инфраструктуры региона. Инженерные работы — в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:38

2022-04-26T19:38

2022-04-26T19:38

фото

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

южный военный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

северо-крымский канал

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Жизнь в Херсонской области, перешедшей под контроль России, возвращается в мирное русло, началось восстановление инфраструктуры региона. Инженерные работы — в фотоленте Ria.ru.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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