Российские военные восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области
Исконно аграрный регион, Херсонская область сегодня не может полноценно вести хозяйство.
Исконно аграрный регион, Херсонская область сегодня не может полноценно вести хозяйство.
Когда Украина в 2014 году прекратила поставки воды в Крым, пострадала и Херсонская область.
Когда Украина в 2014 году прекратила поставки воды в Крым, пострадала и Херсонская область.
Украинцы повредили затворные механизмы на водохранилище, и степные районы оказались обезвожены.
Украинцы повредили затворные механизмы на водохранилище, и степные районы оказались обезвожены.
Теперь предстоят большие восстановительные работы.
Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала.
Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО восстанавливают разрушенные шандоры Северо-Крымского канала.
Местные земледельцы надеются, что проблемы с поливом решатся в ближайшее время.
Местные земледельцы надеются, что проблемы с поливом решатся в ближайшее время.
Должны уйти в прошлое и проблемы с передвижением.
Военные инженеры планируют восстановить разрушенный автомобильный мост Северо-Крымский канал.
Военные инженеры планируют восстановить разрушенный автомобильный мост Северо-Крымский канал.
Ждут своей очереди и другие инфраструктурные объекты.