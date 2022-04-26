19:27 26.04.2022 (обновлено: 20:01 26.04.2022)
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину
Второй фигурант по делу о покушении на телеведущего Соловьева Дружинин не признал вину
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМаксим Дружинин, обвиняемый делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Максим Дружинин, обвиняемый делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина.
"Вину он не признает", - заявила адвокат.
Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.
Пока СК подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.
Подозреваемым вменяются статьи УК РФ "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
*Организация признана террористической и запрещена в России