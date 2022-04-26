https://ria.ru/20220426/vina-1785613729.html

Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022

Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:27

2022-04-26T19:27

2022-04-26T20:01

происшествия

россия

москва

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина."Вину он не признает", - заявила адвокат.Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.Пока СК подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК РФ "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220426/solovev-1785587340.html

https://ria.ru/20220426/solovev-1785569097.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785542356.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, владимир соловьев (телеведущий)