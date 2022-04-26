Рейтинг@Mail.ru
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/vina-1785613729.html
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину
Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:27
2022-04-26T20:01
происшествия
россия
москва
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785619106_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_70fe7c427fb4cbad80e84b684a783e06.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина."Вину он не признает", - заявила адвокат.Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.Пока СК подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК РФ "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220426/solovev-1785587340.html
https://ria.ru/20220426/solovev-1785569097.html
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785542356.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785619106_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82ca7f0858068b5e437fe07a927637aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, владимир соловьев (телеведущий)
19:27 26.04.2022 (обновлено: 20:01 26.04.2022)
 
Второй фигурант по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Второй фигурант по делу о покушении на телеведущего Соловьева Дружинин не признал вину

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМаксим Дружинин, обвиняемый делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Максим Дружинин, обвиняемый делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Максим Дружинин, обвиняемый делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Второй фигурант дела о попытке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева Максим Дружинин не признает вину, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина.
"Вину он не признает", - заявила адвокат.
суд - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 17:38
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость
Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.
Пока СК подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.
Подозреваемым вменяются статьи УК РФ "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:43
Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство Соловьева
В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Миронов призвал признать Украину террористическим государством
 
ПроисшествияРоссияМоскваВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала