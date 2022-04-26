https://ria.ru/20220426/veto-1785609649.html

Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето

Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето - РИА Новости, 26.04.2022

Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето

Принятая во вторник резолюция ГА ООН, предписывающая созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, является попыткой создать... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:05

2022-04-26T19:05

2022-04-26T23:23

в мире

россия

оон

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 26 апр – РИА Новости. Принятая во вторник резолюция ГА ООН, предписывающая созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, является попыткой создать механизм давления на постоянных членов СБ, Москва его категорически отвергает, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Во вторник ГА ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и ряда стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето"."Решение, принятое сегодня, при всей его красивой упаковке, вне сомнений, является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета безопасности. Такой подход мы категорически отвергаем", - сказал Кузмин."Совсем нет никакого желания присоединяться к консенсусу", - указал он.По словам Кузьмина, распределение полномочий между Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей – это то, что позволяет ООН эффективно функционировать уже более 75 лет.В этой связи, как подчеркнул Кузьмин, Россия, как и прежде, будет исходить из постулата о том, "что в соответствии со статьей 12 Устава ООН Генассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся вопросов, находящихся на рассмотрении Совета безопасности".По его словам, для России очевидно, что инициатива, положенная в основу принятой сегодня резолюции, не способна решить ни большие, ни малые проблемы, которые стоят перед государствами-членами или всей ООН.Он подчеркнул, что право вето постоянных членов Совета безопасности ООН является "краеугольным камнем" архитектуры ООН."Без него СБ превратился бы в орган, штампующий сомнительные решения, навязанные условным большинством, выполнение которых было бы едва ли возможно", - пояснил Кузьмин.Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.

https://ria.ru/20220426/oon-1785537885.html

https://ria.ru/20220426/oon-1785481722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон