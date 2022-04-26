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Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето - РИА Новости, 26.04.2022
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Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето
Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето - РИА Новости, 26.04.2022
Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето
Принятая во вторник резолюция ГА ООН, предписывающая созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, является попыткой создать... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:05
2022-04-26T23:23
в мире
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генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Принятая во вторник резолюция ГА ООН, предписывающая созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, является попыткой создать механизм давления на постоянных членов СБ, Москва его категорически отвергает, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Во вторник ГА ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и ряда стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето"."Решение, принятое сегодня, при всей его красивой упаковке, вне сомнений, является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета безопасности. Такой подход мы категорически отвергаем", - сказал Кузмин."Совсем нет никакого желания присоединяться к консенсусу", - указал он.По словам Кузьмина, распределение полномочий между Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей – это то, что позволяет ООН эффективно функционировать уже более 75 лет.В этой связи, как подчеркнул Кузьмин, Россия, как и прежде, будет исходить из постулата о том, "что в соответствии со статьей 12 Устава ООН Генассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся вопросов, находящихся на рассмотрении Совета безопасности".По его словам, для России очевидно, что инициатива, положенная в основу принятой сегодня резолюции, не способна решить ни большие, ни малые проблемы, которые стоят перед государствами-членами или всей ООН.Он подчеркнул, что право вето постоянных членов Совета безопасности ООН является "краеугольным камнем" архитектуры ООН."Без него СБ превратился бы в орган, штампующий сомнительные решения, навязанные условным большинством, выполнение которых было бы едва ли возможно", - пояснил Кузьмин.Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
19:05 26.04.2022 (обновлено: 23:23 26.04.2022)
 
Зампостпреда при ООН прокомментировал резолюцию о встречах ГА в случае вето

Зампостпреда при ООН Кузьмин назвал давлением на СБ резолюцию о встречах ГА в случае вето

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Принятая во вторник резолюция ГА ООН, предписывающая созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, является попыткой создать механизм давления на постоянных членов СБ, Москва его категорически отвергает, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Во вторник ГА ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и ряда стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".
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"Решение, принятое сегодня, при всей его красивой упаковке, вне сомнений, является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета безопасности. Такой подход мы категорически отвергаем", - сказал Кузмин.
"Совсем нет никакого желания присоединяться к консенсусу", - указал он.
По словам Кузьмина, распределение полномочий между Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей – это то, что позволяет ООН эффективно функционировать уже более 75 лет.
"Ни те, кто выступал за расширение полномочий ГА за счет СБ, ни те, кто "несет" в СБ сюжеты, которые должны рассматриваться в Генассамблее, никогда не находили нашей поддержки. Это наша принципиальная позиция", - заявил зампостпреда.
В этой связи, как подчеркнул Кузьмин, Россия, как и прежде, будет исходить из постулата о том, "что в соответствии со статьей 12 Устава ООН Генассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся вопросов, находящихся на рассмотрении Совета безопасности".
По его словам, для России очевидно, что инициатива, положенная в основу принятой сегодня резолюции, не способна решить ни большие, ни малые проблемы, которые стоят перед государствами-членами или всей ООН.
"В то же время она рискует привнести дополнительные раздражители в ситуации, при рассмотрении которых в СБ было применено вето. Пока нам сложно оценить все его возможные последствия. Поэтому принятие сегодняшней резолюции не вызывает у нас положительных эмоций", - заключил зампостпреда.
Он подчеркнул, что право вето постоянных членов Совета безопасности ООН является "краеугольным камнем" архитектуры ООН.
"Без него СБ превратился бы в орган, штампующий сомнительные решения, навязанные условным большинством, выполнение которых было бы едва ли возможно", - пояснил Кузьмин.
Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.
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