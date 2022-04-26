https://ria.ru/20220426/vaktsina-1785424604.html

СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля

СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля

Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T01:34

2022-04-26T01:34

2022-04-26T01:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

аргентина

в мире

коронавирус covid-19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает газета Clarín со ссылкой на источники.Richmond работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, Европой и Азией.Кроме того, источники газеты сообщили, что в настоящее время у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз российской вакцины, однако они пока остаются невостребованными властями страны, поскольку Аргентина располагает достаточным количеством препаратов для иммунизации населения.Глава лаборатории Марсело Фигейрас в сентябре прошлого года сообщил РИА Новости, что Richmond через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля. В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России. Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Предприятие обойдется в 65 миллионов долларов. Мощность завода составит 500 миллионов доз в год.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/vaktsina-1778716608.html

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вакцина "спутник v", россия, аргентина, в мире, коронавирус covid-19