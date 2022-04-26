01:34 26.04.2022 (обновлено: 01:35 26.04.2022)
СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля
СМИ: Лаборатория Richmond готовится к запуску производства "Спутника V" с нуля в Аргентине
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает газета Clarín со ссылкой на источники.
"О проекте производства с нуля "Спутника V", как и других вакцин, на новом заводе, который строит лаборатория, источник сказал, что "деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре-ноябре этого года", — отмечает СМИ.
Richmond работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, Европой и Азией.
Кроме того, источники газеты сообщили, что в настоящее время у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз российской вакцины, однако они пока остаются невостребованными властями страны, поскольку Аргентина располагает достаточным количеством препаратов для иммунизации населения.
Глава лаборатории Марсело Фигейрас в сентябре прошлого года сообщил РИА Новости, что Richmond через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля. В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России. Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Предприятие обойдется в 65 миллионов долларов. Мощность завода составит 500 миллионов доз в год.