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СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля - РИА Новости, 26.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220426/vaktsina-1785424604.html
СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля
СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля
Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T01:34
2022-04-26T01:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
аргентина
в мире
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает газета Clarín со ссылкой на источники.Richmond работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, Европой и Азией.Кроме того, источники газеты сообщили, что в настоящее время у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз российской вакцины, однако они пока остаются невостребованными властями страны, поскольку Аргентина располагает достаточным количеством препаратов для иммунизации населения.Глава лаборатории Марсело Фигейрас в сентябре прошлого года сообщил РИА Новости, что Richmond через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля. В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России. Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Предприятие обойдется в 65 миллионов долларов. Мощность завода составит 500 миллионов доз в год.
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вакцина "спутник v", россия, аргентина, в мире, коронавирус covid-19
01:34 26.04.2022 (обновлено: 01:35 26.04.2022)
 
СМИ: в Аргентине готовятся к запуску производства "Спутника V" с нуля

СМИ: Лаборатория Richmond готовится к запуску производства "Спутника V" с нуля в Аргентине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V" в Аргентине, продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, сообщает газета Clarín со ссылкой на источники.
"О проекте производства с нуля "Спутника V", как и других вакцин, на новом заводе, который строит лаборатория, источник сказал, что "деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре-ноябре этого года", — отмечает СМИ.
Richmond работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, Европой и Азией.
Кроме того, источники газеты сообщили, что в настоящее время у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз российской вакцины, однако они пока остаются невостребованными властями страны, поскольку Аргентина располагает достаточным количеством препаратов для иммунизации населения.
Глава лаборатории Марсело Фигейрас в сентябре прошлого года сообщил РИА Новости, что Richmond через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля. В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России. Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Предприятие обойдется в 65 миллионов долларов. Мощность завода составит 500 миллионов доз в год.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияАргентинаВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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