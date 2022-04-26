Рейтинг@Mail.ru
Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S. - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220426/utyasheva-1785448402.html
Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.
Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S. - РИА Новости, 26.04.2022
Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.
Ляйсан Утяшева представила в Москве премьеру своего шоу Carmen P.S. Это 80-минутный танцевальный спектакль без слов, в котором гимнастка исполняет главную роль. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:39
2022-04-26T13:39
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ляйсан утяшева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785450525_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_5b3090d480bb58356387f55fae9e5127.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ляйсан Утяшева представила в Москве премьеру своего шоу Carmen P.S. Это 80-минутный танцевальный спектакль без слов, в котором гимнастка исполняет главную роль. Вместе с ней на сцене выступают артисты, многие из которых известны зрителям по проекту "Танцы на ТНТ". О том, какой получилась премьера – в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785450525_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_c9766a0bff66e6007a422f7ccd65d558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, фото, шоу-бизнес, ляйсан утяшева
13:39 26.04.2022
 

Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ляйсан Утяшева представила в Москве премьеру своего шоу Carmen P.S. Это 80-минутный танцевальный спектакль без слов, в котором гимнастка исполняет главную роль. Вместе с ней на сцене выступают артисты, многие из которых известны зрителям по проекту "Танцы на ТНТ". О том, какой получилась премьера – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В проекте Сarmen P.S. Ляйсан Утяшева решила переосмыслить классическую и широко известную историю Проспера Мериме о любви Хосе к свободолюбивой цыганке Кармен.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
1 из 10

В проекте Сarmen P.S. Ляйсан Утяшева решила переосмыслить классическую и широко известную историю Проспера Мериме о любви Хосе к свободолюбивой цыганке Кармен.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Специально для проекта были разработаны костюмы и декорации. Танцевальная постановка, помимо современной хореографии с элементами традиционного фламенко, включает медиа-арт.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
2 из 10

Специально для проекта были разработаны костюмы и декорации. Танцевальная постановка, помимо современной хореографии с элементами традиционного фламенко, включает медиа-арт.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Режиссером-постановщиком выступила Анастасия Вядро, продюсером – сама Ляйсан. Компанию ей на сцене составили артисты, многие из которых стали известны благодаря участию в шоу "Танцы на ТНТ". В их числе – Олег Клевакин.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
3 из 10

Режиссером-постановщиком выступила Анастасия Вядро, продюсером – сама Ляйсан. Компанию ей на сцене составили артисты, многие из которых стали известны благодаря участию в шоу "Танцы на ТНТ". В их числе – Олег Клевакин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музыку к проекту написал композитор Райан Оттер.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
4 из 10

Музыку к проекту написал композитор Райан Оттер.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Спектакль длится 80 минут.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
5 из 10

Спектакль длится 80 минут.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ляйсан признавалась, что брала уроки фламенко в Мадриде.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
6 из 10

Ляйсан признавалась, что брала уроки фламенко в Мадриде.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Во время шоу артисты не произносят ни слова.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
7 из 10

Во время шоу артисты не произносят ни слова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показы спектакля пройдут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
8 из 10

Показы спектакля пройдут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Мне кажется, я смогла понять душу Кармен и постичь ее мотивы. Мы сознательно отошли от классических канонов, и нам есть чем удивить требовательную московскую публику", – отмечала Ляйсан.

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
9 из 10

"Мне кажется, я смогла понять душу Кармен и постичь ее мотивы. Мы сознательно отошли от классических канонов, и нам есть чем удивить требовательную московскую публику", – отмечала Ляйсан.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Премьера шоу состоялась 25 апреля 2022 в "Крокус Сити Холле".

Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S.
10 из 10

Премьера шоу состоялась 25 апреля 2022 в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЛяйсан Утяшева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала