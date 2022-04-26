Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.
В проекте Сarmen P.S. Ляйсан Утяшева решила переосмыслить классическую и широко известную историю Проспера Мериме о любви Хосе к свободолюбивой цыганке Кармен.
В проекте Сarmen P.S. Ляйсан Утяшева решила переосмыслить классическую и широко известную историю Проспера Мериме о любви Хосе к свободолюбивой цыганке Кармен.
Специально для проекта были разработаны костюмы и декорации. Танцевальная постановка, помимо современной хореографии с элементами традиционного фламенко, включает медиа-арт.
Специально для проекта были разработаны костюмы и декорации. Танцевальная постановка, помимо современной хореографии с элементами традиционного фламенко, включает медиа-арт.
Режиссером-постановщиком выступила Анастасия Вядро, продюсером – сама Ляйсан. Компанию ей на сцене составили артисты, многие из которых стали известны благодаря участию в шоу "Танцы на ТНТ". В их числе – Олег Клевакин.
Режиссером-постановщиком выступила Анастасия Вядро, продюсером – сама Ляйсан. Компанию ей на сцене составили артисты, многие из которых стали известны благодаря участию в шоу "Танцы на ТНТ". В их числе – Олег Клевакин.
Музыку к проекту написал композитор Райан Оттер.
Музыку к проекту написал композитор Райан Оттер.
Спектакль длится 80 минут.
Ляйсан признавалась, что брала уроки фламенко в Мадриде.
Ляйсан признавалась, что брала уроки фламенко в Мадриде.
Во время шоу артисты не произносят ни слова.
Показы спектакля пройдут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.
Показы спектакля пройдут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.
"Мне кажется, я смогла понять душу Кармен и постичь ее мотивы. Мы сознательно отошли от классических канонов, и нам есть чем удивить требовательную московскую публику", – отмечала Ляйсан.
"Мне кажется, я смогла понять душу Кармен и постичь ее мотивы. Мы сознательно отошли от классических канонов, и нам есть чем удивить требовательную московскую публику", – отмечала Ляйсан.
Премьера шоу состоялась 25 апреля 2022 в "Крокус Сити Холле".
Премьера шоу состоялась 25 апреля 2022 в "Крокус Сити Холле".