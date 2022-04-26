https://ria.ru/20220426/utyasheva-1785448402.html

Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.

Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S. - РИА Новости, 26.04.2022

Обнаженные тела и танец: как прошла премьера шоу Утяшевой Carmen P.S.

Ляйсан Утяшева представила в Москве премьеру своего шоу Carmen P.S. Это 80-минутный танцевальный спектакль без слов, в котором гимнастка исполняет главную роль. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:39

2022-04-26T13:39

2022-04-26T13:39

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

ляйсан утяшева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785450525_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_5b3090d480bb58356387f55fae9e5127.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ляйсан Утяшева представила в Москве премьеру своего шоу Carmen P.S. Это 80-минутный танцевальный спектакль без слов, в котором гимнастка исполняет главную роль. Вместе с ней на сцене выступают артисты, многие из которых известны зрителям по проекту "Танцы на ТНТ". О том, какой получилась премьера – в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, фото, шоу-бизнес, ляйсан утяшева