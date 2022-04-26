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СМИ: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы - РИА Новости, 26.04.2022
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СМИ: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы
СМИ: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы
Планы властей Нидерландов поставлять Украине самоходные артиллерийские установки вызвало недовольство среди военных голландской армии, пишет издание Telegraaf. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:23
2022-04-26T14:23
в мире
владимир путин
украина
нидерланды
киев
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Планы властей Нидерландов поставлять Украине самоходные артиллерийские установки вызвало недовольство среди военных голландской армии, пишет издание Telegraaf.По словам председателя Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильса ван Вензеля, военные разочарованы планами правительства по поставкам Киева САУ, так как такие вооружения "крайне необходимы для увеличения огневой мощи голландской армии".С ним согласился и генерал-лейтенант Тон ван Лун: по его мнению, если страна решит передать Киеву гаубицы, она должна сначала подготовить план для укрепления потенциала собственной армии.Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды в сотрудничестве с Германией планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки. По данным Telegraaf, речь идет о Panzerhaubsitze 2000 немецкого производства, которые находятся на хранении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/oruzhie-1785174283.html
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в мире, владимир путин, украина, нидерланды, киев, признание днр и лнр в россии
14:23 26.04.2022
 
СМИ: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы

Telegraaf: в армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву бронированные гаубицы

© AFP 2022 / Ronaldo SchemidtУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Ronaldo Schemidt
Украинский военный. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Планы властей Нидерландов поставлять Украине самоходные артиллерийские установки вызвало недовольство среди военных голландской армии, пишет издание Telegraaf.
По словам председателя Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильса ван Вензеля, военные разочарованы планами правительства по поставкам Киева САУ, так как такие вооружения "крайне необходимы для увеличения огневой мощи голландской армии".
"Я понимаю, что Украину нужно поддерживать, но в то же время от нас ждут, чтобы наши вооруженные силы были в порядке, и эти САУ - хороший инструмент для поддержания армии", - сказал председатель ассоциации.
С ним согласился и генерал-лейтенант Тон ван Лун: по его мнению, если страна решит передать Киеву гаубицы, она должна сначала подготовить план для укрепления потенциала собственной армии.
Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды в сотрудничестве с Германией планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки. По данным Telegraaf, речь идет о Panzerhaubsitze 2000 немецкого производства, которые находятся на хранении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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