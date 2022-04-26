https://ria.ru/20220426/ukraina-1785512863.html
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене - РИА Новости, 26.04.2022
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве.По информации ведомства, уголовное дело заведено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене
На Украине завели дело против директора школы в Волновахе по обвинению в госизмене
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили
во вторник в ведомстве.
"По данным следствия, в апреле 2022 года директор Волновахского опорного учреждения общего среднего образования I – III ступеней предала Украину и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями так называемой ДНР, которые временно захватили Волноваху", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, уголовное дело заведено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.