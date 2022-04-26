https://ria.ru/20220426/ukraina-1785512863.html

На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене

На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене - РИА Новости, 26.04.2022

На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве.По информации ведомства, уголовное дело заведено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии