Рейтинг@Mail.ru
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785512863.html
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене - РИА Новости, 26.04.2022
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_209fafe452c09587330a2fba5c19b641.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве.По информации ведомства, уголовное дело заведено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cab19d75867db662b65dc650926af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии
13:46 26.04.2022
 
На Украине директора школы в Волновахе обвинили в госизмене

На Украине завели дело против директора школы в Волновахе по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" против директора одной из школ города Волновахи, сообщили во вторник в ведомстве.
"По данным следствия, в апреле 2022 года директор Волновахского опорного учреждения общего среднего образования I – III ступеней предала Украину и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями так называемой ДНР, которые временно захватили Волноваху", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, уголовное дело заведено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Капитан переоделся в гражданку, скинул оружие — украинский военный о бегстве сослуживцев
16 марта, 14:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала