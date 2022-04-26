11:25 26.04.2022 (обновлено: 11:32 26.04.2022)
Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов
"Украинские железные дороги" заявили о снижении пассажирских перевозок на 60 процентов
Пассажирский поезд в Карпатах. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") Александр Перцовский.
"На сегодняшний день мы имеем примерно 40-45% в регулярном сообщении людей, если сравнивать с февралем месяцем", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Перцовский пояснил, что речь идет о регулярном железнодорожном сообщении, где продаются билеты на поезда. В приведенной статистике не учитываются эвакуационные поезда, необходимость в которых периодически возникает и вызывает пиковую нагрузку на железную дорогу, добавил он.
Ранее в марте замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявлял, что по железной дороге с Украины вывозят втрое меньше зерновых, чем возможно. По его словам, нарастить экспорт мешают бюрократические преграды в странах Евросоюза, неготовность иностранных портов к увеличению объемов перевозки и разница в ширине железнодорожной колеи на Украине и в ЕС.