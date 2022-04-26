https://ria.ru/20220426/ukraina-1785471943.html

Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов

Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов - РИА Новости, 26.04.2022

Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:25

2022-04-26T11:25

2022-04-26T11:32

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") Александр Перцовский.Перцовский пояснил, что речь идет о регулярном железнодорожном сообщении, где продаются билеты на поезда. В приведенной статистике не учитываются эвакуационные поезда, необходимость в которых периодически возникает и вызывает пиковую нагрузку на железную дорогу, добавил он.Ранее в марте замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявлял, что по железной дороге с Украины вывозят втрое меньше зерновых, чем возможно. По его словам, нарастить экспорт мешают бюрократические преграды в странах Евросоюза, неготовность иностранных портов к увеличению объемов перевозки и разница в ширине железнодорожной колеи на Украине и в ЕС.

https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, укрзализныця, ситуация в днр и лнр