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Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов - РИА Новости, 26.04.2022
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Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов
Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов - РИА Новости, 26.04.2022
Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов
Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:25
2022-04-26T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
укрзализныця
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") Александр Перцовский.Перцовский пояснил, что речь идет о регулярном железнодорожном сообщении, где продаются билеты на поезда. В приведенной статистике не учитываются эвакуационные поезда, необходимость в которых периодически возникает и вызывает пиковую нагрузку на железную дорогу, добавил он.Ранее в марте замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявлял, что по железной дороге с Украины вывозят втрое меньше зерновых, чем возможно. По его словам, нарастить экспорт мешают бюрократические преграды в странах Евросоюза, неготовность иностранных портов к увеличению объемов перевозки и разница в ширине железнодорожной колеи на Украине и в ЕС.
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украина, в мире, укрзализныця, ситуация в днр и лнр
11:25 26.04.2022 (обновлено: 11:32 26.04.2022)
 
Пассажирские перевозки на Украине за два месяца снизились на 60 процентов

"Украинские железные дороги" заявили о снижении пассажирских перевозок на 60 процентов

© Depositphotos / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
Пассажирский поезд в Карпатах - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Depositphotos / rootstocks
Пассажирский поезд в Карпатах. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение на Украине упало на 60%, заявил глава пассажирского направления компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") Александр Перцовский.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 40-45% в регулярном сообщении людей, если сравнивать с февралем месяцем", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Перцовский пояснил, что речь идет о регулярном железнодорожном сообщении, где продаются билеты на поезда. В приведенной статистике не учитываются эвакуационные поезда, необходимость в которых периодически возникает и вызывает пиковую нагрузку на железную дорогу, добавил он.
Ранее в марте замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявлял, что по железной дороге с Украины вывозят втрое меньше зерновых, чем возможно. По его словам, нарастить экспорт мешают бюрократические преграды в странах Евросоюза, неготовность иностранных портов к увеличению объемов перевозки и разница в ширине железнодорожной колеи на Украине и в ЕС.
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