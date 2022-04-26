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Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.04.2022
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Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде
Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.04.2022
Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде
Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:33
2022-04-26T12:05
владимир джабаров
россия
в мире
сергей лавров
владимир путин
украина
москва
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Он отметил, что в орбиту русофобии, выходящую на уровень коллективного помешательства, попали и те иностранцы, которые проявляют симпатию к России.По его мнению, появляется все больше свидетельств нарушений общепризнанных норм международного права, на этом фоне Москва ожидает реакцию со стороны авторитетных международных организаций, старательно отворачивающихся от проблемы.Сенатор добавил, что, по разным оценкам, насчитывается от 20 до 40 миллионов россиян, проживающих за рубежом, и их интересы и безопасность должны быть надежно защищены.Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад отказывает России в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских. Также, по его словам, русофобия и расизм по отношению ко всему русскому культивируются на самом высшем уровне.На фоне российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах стали призывать к открытой дискриминации россиян и российской культуры в гуманитарной и спортивной сферах. Кроме того, соотечественники за рубежом столкнулись с русофобией на бытовом уровне. В ответ в различных городах Европы прошли акции в поддержку россиян.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html
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владимир джабаров, россия, в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, москва
06:33 26.04.2022 (обновлено: 12:05 26.04.2022)
 
Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Западу не удастся заболтать проблему угрозы россиянам за рубежом, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Угрозы нашим соотечественникам мы видим и молчать о них не будем. Обеспечение прав и интересов русского зарубежья, ответ на дипломатическую войну со стороны недружественных государств стали одними из тем заседания Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", — написал политик.

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По его мнению, появляется все больше свидетельств нарушений общепризнанных норм международного права, на этом фоне Москва ожидает реакцию со стороны авторитетных международных организаций, старательно отворачивающихся от проблемы.
Сенатор добавил, что, по разным оценкам, насчитывается от 20 до 40 миллионов россиян, проживающих за рубежом, и их интересы и безопасность должны быть надежно защищены.
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На фоне российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах стали призывать к открытой дискриминации россиян и российской культуры в гуманитарной и спортивной сферах. Кроме того, соотечественники за рубежом столкнулись с русофобией на бытовом уровне. В ответ в различных городах Европы прошли акции в поддержку россиян.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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