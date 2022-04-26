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Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ - РИА Новости, 26.04.2022
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Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ - РИА Новости, 26.04.2022
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ
В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:59
2022-04-26T13:33
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом говорится в докладе генпрокурора."Растущая угроза экстремизма, терроризма и их новых проявлений, вероятность проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности требуют принятия неотложных мер", - отмечается в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
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россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, безопасность
12:59 26.04.2022 (обновлено: 13:33 26.04.2022)
 
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ

Генпрокурор: угроза терактов с применением химвеществ требует неотложных мер

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом говорится в докладе генпрокурора.
"Растущая угроза экстремизма, терроризма и их новых проявлений, вероятность проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности требуют принятия неотложных мер", - отмечается в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах
 
РоссияГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновБезопасность
 
 
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