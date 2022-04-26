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Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ - РИА Новости, 26.04.2022
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ
В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:59
2022-04-26T12:59
2022-04-26T13:33
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом говорится в докладе генпрокурора."Растущая угроза экстремизма, терроризма и их новых проявлений, вероятность проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности требуют принятия неотложных мер", - отмечается в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
https://ria.ru/20220426/terakty-1785494087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, безопасность
12:59 26.04.2022 (обновлено: 13:33 26.04.2022)
Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ
Генпрокурор: угроза терактов с применением химвеществ требует неотложных мер