https://ria.ru/20220426/ugroza-1785500051.html

Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ

Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ - РИА Новости, 26.04.2022

Генпрокурор предупредил об угрозе терактов с применением химвеществ

В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:59

2022-04-26T12:59

2022-04-26T13:33

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В генпрокуратуре отметили рост угрозы терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ и необходимость принятия неотложных мер, об этом говорится в докладе генпрокурора."Растущая угроза экстремизма, терроризма и их новых проявлений, вероятность проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности требуют принятия неотложных мер", - отмечается в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).

https://ria.ru/20220426/terakty-1785494087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, безопасность