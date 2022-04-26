15:49 26.04.2022 (обновлено: 17:06 26.04.2022)
Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым
Владельца ружья, из которого велась стрельба в ульяновском детсаду, нашли убитым
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владельца ружья, из которого в детском саду в Ульяновской области застрелили воспитательницу и двух детей, нашли убитым, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
"Убитый мужчина — жертва. Он когда-то дружил с отцом этого молодого человека. <...> Предположительно, они вдвоем пошли пристреливать оружие. Судя по всему, владелец оружия дал его в руки убийце, а он его застрелил. Потом с этим оружием он пошел в детский сад, двери фактически везде были закрыты, но женщина мыла полы, поэтому боковая дверь была открыта, он выстрелил в нее, ранил ее и зашел в помещение", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что это предварительная информация.
Коробко подтвердил, что в учреждении не было охраны, только тревожная кнопка. Он также сообщил, что семьям погибших детей и воспитательницы по распоряжению главы региона, выплатят по миллиону рублей, раненой воспитательнице — 500 тысяч рублей.
По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, ружье ИЖ-26 принадлежало Александру Тронину 1954 года рождения. Стрельбу в детском саду устроил Руслан Ахтямов 1996 года рождения, состоявший на учете как психически больной.
ЧП произошло днем 26 апреля в поселке Вешкайма Ульяновской области. Мужчина вошел в детский сад, застрелил воспитательницу, которая делала уборку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил еще одного воспитателя. Затем он покончил с собой.
Пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь. На месте работают следователи и криминалисты, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, власти окажут всю необходимую поддержку семьям погибших.