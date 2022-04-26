https://ria.ru/20220426/ubiystvo-1785553037.html

Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым

Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым - РИА Новости, 26.04.2022

Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым

Владельца ружья, из которого в детском саду в Ульяновской области застрелили воспитательницу и двух детей, нашли убитым, сообщил РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:49

2022-04-26T15:49

2022-04-26T17:06

происшествия

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владельца ружья, из которого в детском саду в Ульяновской области застрелили воспитательницу и двух детей, нашли убитым, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Коробко подтвердил, что в учреждении не было охраны, только тревожная кнопка. Он также сообщил, что семьям погибших детей и воспитательницы по распоряжению главы региона, выплатят по миллиону рублей, раненой воспитательнице — 500 тысяч рублей.По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, ружье ИЖ-26 принадлежало Александру Тронину 1954 года рождения. Стрельбу в детском саду устроил Руслан Ахтямов 1996 года рождения, состоявший на учете как психически больной.ЧП произошло днем 26 апреля в поселке Вешкайма Ульяновской области. Мужчина вошел в детский сад, застрелил воспитательницу, которая делала уборку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил еще одного воспитателя. Затем он покончил с собой.Пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь. На месте работают следователи и криминалисты, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, власти окажут всю необходимую поддержку семьям погибших.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова