https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785639337.html
Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400
Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400 - РИА Новости, 26.04.2022
Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400
Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, заявил глава управления оборонной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:49
2022-04-26T22:49
2022-04-26T23:29
в мире
россия
турция
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400."Закупка второй партии (С-400 – ред.), которая планировалась с самого начала, находятся в повестке", - сказал Демир в интервью TRT Haber.Ранее Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять.Турция не испытывает проблем в сотрудничестве с Россией в военно-промышленном комплексе (ВПК) из-за ситуации на Украине, надеется, что их не будет, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир."На данный момент, у нас проблем в сотрудничестве с Россией в ВПК из-за ситуации в Украине нет, надеемся, что их не будет. Турция – эта страна, которая занимает посредническую роль в сложившейся ситуации, предпринимает усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Демир в интервью TRT Haber.
https://ria.ru/20220405/osada-1781804367.html
https://ria.ru/20220418/nato-1784148006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, с-400 «триумф»
22:49 26.04.2022 (обновлено: 23:29 26.04.2022)
Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400
Глава управления оборонпрома Турции Демир заявил об обсуждении закупки второй партии C-400
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости.
Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится
в повестке дня, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Россия
и Турция
заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400
на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
"Закупка второй партии (С-400 – ред.), которая планировалась с самого начала, находятся в повестке", - сказал Демир в интервью TRT Haber.
Ранее Демир заявил, что у Анкары
и Москвы
нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять.
Турция не испытывает проблем в сотрудничестве с Россией в военно-промышленном комплексе (ВПК) из-за ситуации на Украине, надеется, что их не будет, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"На данный момент, у нас проблем в сотрудничестве с Россией в ВПК из-за ситуации в Украине нет, надеемся, что их не будет. Турция – эта страна, которая занимает посредническую роль в сложившейся ситуации, предпринимает усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Демир в интервью TRT Haber.