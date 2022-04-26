https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785566529.html
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 26.04.2022
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:17
2022-04-26T18:17
2022-04-26T18:17
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе."Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях", - сообщил турецкий лидер по итогам заседания научного совета, принимающего решения в стране по коронавирусу.По его словам, использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.
https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
Президент Турции Тайип Эрдоган отменил обязательное ношение масок в помещениях
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе.
"Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях", - сообщил турецкий лидер по итогам заседания научного совета, принимающего решения в стране по коронавирусу.
По его словам, использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.