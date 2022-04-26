https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785566529.html

В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях

В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 26.04.2022

В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:17

2022-04-26T18:17

2022-04-26T18:17

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе."Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях", - сообщил турецкий лидер по итогам заседания научного совета, принимающего решения в стране по коронавирусу.По его словам, использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.

https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html

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Лана Баева

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