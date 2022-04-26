Рейтинг@Mail.ru
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785566529.html
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 26.04.2022
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:17
2022-04-26T18:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
турция
коронавирус covid-19
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:123:1601:1023_1920x0_80_0_0_90d05d823707b33c93fa5fc95e285fe9.jpg
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе."Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях", - сообщил турецкий лидер по итогам заседания научного совета, принимающего решения в стране по коронавирусу.По его словам, использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.
https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_90810cd92835a5edab7ab80d6f62d624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, турция, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:17 26.04.2022
 
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях

Президент Турции Тайип Эрдоган отменил обязательное ношение масок в помещениях

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе.
"Полностью устранено обязательство по ношении масок в закрытых помещениях", - сообщил турецкий лидер по итогам заседания научного совета, принимающего решения в стране по коронавирусу.
По его словам, использование защитных средств только в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 12:04Туризм
В отелях Турции планируют вернуть "шведский стол"
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыТурцияКоронавирус COVID-19куда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала