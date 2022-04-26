https://ria.ru/20220426/tseny-1785492428.html

В Хорватии выросли цены на бензин и дизель

В Хорватии выросли цены на бензин и дизель - РИА Новости, 26.04.2022

В Хорватии выросли цены на бензин и дизель

Цены на бензин и дизельное топливо в Хорватии снова выросли во вторник, несмотря на принятые правительством ограничения: полный бак бензина в среднем подорожал... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:35

2022-04-26T12:35

2022-04-26T12:35

экономика

андрей пленкович

хорватия

россия

газпром нефть

украина

евросоюз

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БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Хорватии снова выросли во вторник, несмотря на принятые правительством ограничения: полный бак бензина в среднем подорожал на 1,13 евро, евродизеля – на 2,27 евро, передает национальный телеканал HRT."По данным министерства экономики и устойчивого развития, цена бензина "евросупер 95" на заправках компаний Ina, Petrol, Crodux, Tifon и других с сегодняшнего дня составляет 12,36 куны (около 1,65 евро за литр). Еще больший рост цен на евродизель, который на большинстве заправок с сегодняшнего дня стоит 13,04 куны (около 1,74 евро за литр)", - передает телеканал и уточняет, что средняя цена полного бака бензина с полуночи на вторник выросла на 8,5 кун (около 1,13 евро), а евродизеля – на 17 кун (около 2,27 евро).Подорожание зафиксировано несмотря на меры, принимаемые для сдерживания роста цен. Так, хорватский премьер Андрей Пленкович заявил в конце марта, что власти страны направят около 5 миллиардов кун (свыше 666 миллионов евро) на борьбу с подорожанием энергоносителей и последствиями санкционного кризиса в свете спецоперации РФ на Украине. Кабмин Хорватии 7 марта фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Также снижены акцизы на бензин и дизельное топливо до 40 лип (5,3 евроцента) и 20 лип (около 2,6 евроцента) на литр. Меры введены на 90 дней с возможностью продления.Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. Руководство JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, заявляло ранее о возможной приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, андрей пленкович, хорватия, россия, газпром нефть, украина, евросоюз