В Хорватии выросли цены на бензин и дизель
В Хорватии выросли цены на бензин и дизель, несмотря на принятые ограничения
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Хорватии снова выросли во вторник, несмотря на принятые правительством ограничения: полный бак бензина в среднем подорожал на 1,13 евро, евродизеля – на 2,27 евро, передает национальный телеканал HRT.
"По данным министерства экономики и устойчивого развития, цена бензина "евросупер 95" на заправках компаний Ina, Petrol, Crodux, Tifon и других с сегодняшнего дня составляет 12,36 куны (около 1,65 евро за литр). Еще больший рост цен на евродизель, который на большинстве заправок с сегодняшнего дня стоит 13,04 куны (около 1,74 евро за литр)", - передает телеканал и уточняет, что средняя цена полного бака бензина с полуночи на вторник выросла на 8,5 кун (около 1,13 евро), а евродизеля – на 17 кун (около 2,27 евро).
22 апреля, 08:00Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев
Подорожание зафиксировано несмотря на меры, принимаемые для сдерживания роста цен. Так, хорватский премьер Андрей Пленкович заявил в конце марта, что власти страны направят около 5 миллиардов кун (свыше 666 миллионов евро) на борьбу с подорожанием энергоносителей и последствиями санкционного кризиса в свете спецоперации РФ на Украине. Кабмин Хорватии 7 марта фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Также снижены акцизы на бензин и дизельное топливо до 40 лип (5,3 евроцента) и 20 лип (около 2,6 евроцента) на литр. Меры введены на 90 дней с возможностью продления.
Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. Руководство JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, заявляло ранее о возможной приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.