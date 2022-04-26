https://ria.ru/20220426/torgovlya-1785570493.html

Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание

Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание

Торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание", заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:47

2022-04-26T16:47

2022-04-26T17:03

в мире

украина

европа

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Новое дыхание" получит и такой распространенный бизнес как торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785558335.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, европа, николай патрушев