https://ria.ru/20220426/torgovlya-1785570493.html
Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание
Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание
Торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание", заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:47
2022-04-26T16:47
2022-04-26T17:03
в мире
украина
европа
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Новое дыхание" получит и такой распространенный бизнес как торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785558335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, николай патрушев
16:47 26.04.2022 (обновлено: 17:03 26.04.2022)
Патрушев: торговля детьми-сиротами получит в Европе новое дыхание
Патрушев: торговля детьми-сиротами с Украины получит в Европе "новое дыхание"