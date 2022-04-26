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Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах
Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.04.2022
Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах
Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:25
2022-04-26T12:16
в мире
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
московская биржа
си цзиньпин
москва
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.Он отметил, что доля национальных валют в российско-китайской торговле существенно выросла за последние годы, в первом полугодии 2021-го она составила порядка 25 процентов. В МИД надеются на стремительный рост этого показателя в ближайшее время.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2 процента и составил 140,705 миллиарда долларов. Страны планируют в ближайшие годы выйти на объем торговли в 200 миллиардов долларов.Китай выступил против односторонних санкций, наложенных странами Запада на Россию из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, такая политика в отношениях между государствами недопустима.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), московская биржа, си цзиньпин, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
11:25 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
 
Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах

МИД: Россия и Китай выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютах

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Что касается взаиморасчетов, то последние события наглядно продемонстрировали — именно национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа. У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая инфраструктура: в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся торги парой рубль-юань, между центробанками заключено соглашение о валютном свопе", — рассказал дипломат.

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Он отметил, что доля национальных валют в российско-китайской торговле существенно выросла за последние годы, в первом полугодии 2021-го она составила порядка 25 процентов. В МИД надеются на стремительный рост этого показателя в ближайшее время.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2 процента и составил 140,705 миллиарда долларов. Страны планируют в ближайшие годы выйти на объем торговли в 200 миллиардов долларов.
Китай выступил против односторонних санкций, наложенных странами Запада на Россию из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, такая политика в отношениях между государствами недопустима.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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