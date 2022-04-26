https://ria.ru/20220426/torgovlya-1785471850.html

Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах

Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах - РИА Новости, 26.04.2022

Россия и Китай подготовили инфраструктуру для торговли в нацвалютах

Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:25

2022-04-26T11:25

2022-04-26T12:16

в мире

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

московская биржа

си цзиньпин

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.Он отметил, что доля национальных валют в российско-китайской торговле существенно выросла за последние годы, в первом полугодии 2021-го она составила порядка 25 процентов. В МИД надеются на стремительный рост этого показателя в ближайшее время.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2 процента и составил 140,705 миллиарда долларов. Страны планируют в ближайшие годы выйти на объем торговли в 200 миллиардов долларов.Китай выступил против односторонних санкций, наложенных странами Запада на Россию из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, такая политика в отношениях между государствами недопустима.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию, также часть золотовалютных резервов страны оказалась заблокирована. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

россия

китай

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), московская биржа, си цзиньпин, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)