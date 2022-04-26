https://ria.ru/20220426/tekhnologii-1785422387.html

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 26.04.2022

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T00:32

2022-04-26T00:32

2022-04-26T01:01

санкции в отношении россии

великобритания

россия

украина

в мире

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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по международной торговле.О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.По подсчетам Telegraph, из-за ограничительных мер против России одна лишь Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220425/arenda-1785353316.html

великобритания

россия

украина

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санкции в отношении россии, великобритания, россия, украина, в мире