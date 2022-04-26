00:32 26.04.2022 (обновлено: 01:01 26.04.2022)
Великобритания ввела новые санкции против России
Британия запретила экспорт в РФ технологий, которые могут "использоваться против Украины"
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по международной торговле.
"Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга",— говорится в заявлении.
О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.
Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.
24 апреля, 08:00Санкции начали пожирать своих создателей
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
По подсчетам Telegraph, из-за ограничительных мер против России одна лишь Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).