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Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 26.04.2022
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Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 26.04.2022
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T00:32
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санкции в отношении россии
великобритания
россия
украина
в мире
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по международной торговле.О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.По подсчетам Telegraph, из-за ограничительных мер против России одна лишь Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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санкции в отношении россии, великобритания, россия, украина, в мире
00:32 26.04.2022 (обновлено: 01:01 26.04.2022)
 
Великобритания ввела новые санкции против России

Британия запретила экспорт в РФ технологий, которые могут "использоваться против Украины"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", говорится в заявлении департамента по международной торговле.

"Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга",— говорится в заявлении.

О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.
Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
По подсчетам Telegraph, из-за ограничительных мер против России одна лишь Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).
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