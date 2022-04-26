https://ria.ru/20220426/suvorov-1785461891.html

В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие" - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера российского анимационного фильма "Суворов. Великое путешествие". Это первая полнометражная картина киностудии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:27

2022-04-26T12:27

2022-04-26T12:27

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера российского анимационного фильма "Суворов. Великое путешествие". Это первая полнометражная картина киностудии "Союзмультфильм" за 20 лет.Ленту представили министр культуры Ольга Любимова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, Филипп Киркоров и Наталья Быстрова, озвучившие героев проекта.Среди гостей были звезды отечественного кино, эстрады и спорта — Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, а также Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и многие другие. В фильме рассказывается о 16-летнем юноше по имени Гриша. По воле случая он попал на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. Главный герой стал участником знаменитых исторических событий. Ему предстояло проявить храбрость и смекалку и сразиться с опасным злодеем."Фильм, которого в киностудии "Союзмультфильм" не было 20 лет, и фильм, который делался восемь лет. А последние четыре года — это большой подвиг всей команды, которая билась за то, чтобы это кино было такое, страшно переживала и думала, как сделать фильм, чтобы он и вам понравился, и память об Александре Васильевиче Суворове была бы сохранена", — говорит Любимова.Слащева рассказала о сложном пути создания проекта. По ее словам, у фильма "было несколько рождений", и то, что зритель увидит на экране, — это третий, финальный вариант."Картина по характеру похожа на своего главного героя. Простота и мудрость, стойкость и вера в лучшее, в любовь, в добро — это то, о чем наш фильм", — отметила глава "Союзмультфильма". В этом проекте студия впервые применила технологию трехмерной компьютерной графики в полнометражном формате."Фигура Александра Суворова в художественном фильме, кажется, в последний раз появилась в 1940 году, в ленте Пудовкина, и меньше всего нам хотелось стать похожими на этот фильм. Он хороший, поэтому и не хотелось повторов. И меньше всего мы хотели стать "учебником истории", потому что это художественное произведение, оно должно дарить эмоции, и нам показалось, что было бы интереснее, если бы исторические события сочетались с непредсказуемыми приключениями", — пояснил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.Филипп Киркоров подарил свой голос главному антагонисту — генералу Францу фон Вейротеру. По словам музыканта, он гордится тем, что принял участие в "исторической ленте, одетой в красивый костюм "Союзмультфильма", совершенно не диснеевский, но качественно, по-русски сделанный".Роли также озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова и другие. Картина выходит в широкий прокат 1 мая.

https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, филипп киркоров, юлиана слащева, союзмультфильм, кино и сериалы, борис машковцев, знаменитости, звезды, константин хабенский, антон макарский, аделина сотникова, юлианна караулова, анна калашникова, виктория дайнеко, ирина безрукова, евгений плющенко, яна рудковская