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В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие" - РИА Новости, 26.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220426/suvorov-1785461891.html
В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие"
В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие" - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие"
В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера российского анимационного фильма "Суворов. Великое путешествие". Это первая полнометражная картина киностудии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:27
2022-04-26T12:27
культура
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борис машковцев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера российского анимационного фильма "Суворов. Великое путешествие". Это первая полнометражная картина киностудии "Союзмультфильм" за 20 лет.Ленту представили министр культуры Ольга Любимова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, Филипп Киркоров и Наталья Быстрова, озвучившие героев проекта.Среди гостей были звезды отечественного кино, эстрады и спорта — Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, а также Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и многие другие. В фильме рассказывается о 16-летнем юноше по имени Гриша. По воле случая он попал на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. Главный герой стал участником знаменитых исторических событий. Ему предстояло проявить храбрость и смекалку и сразиться с опасным злодеем."Фильм, которого в киностудии "Союзмультфильм" не было 20 лет, и фильм, который делался восемь лет. А последние четыре года — это большой подвиг всей команды, которая билась за то, чтобы это кино было такое, страшно переживала и думала, как сделать фильм, чтобы он и вам понравился, и память об Александре Васильевиче Суворове была бы сохранена", — говорит Любимова.Слащева рассказала о сложном пути создания проекта. По ее словам, у фильма "было несколько рождений", и то, что зритель увидит на экране, — это третий, финальный вариант."Картина по характеру похожа на своего главного героя. Простота и мудрость, стойкость и вера в лучшее, в любовь, в добро — это то, о чем наш фильм", — отметила глава "Союзмультфильма". В этом проекте студия впервые применила технологию трехмерной компьютерной графики в полнометражном формате."Фигура Александра Суворова в художественном фильме, кажется, в последний раз появилась в 1940 году, в ленте Пудовкина, и меньше всего нам хотелось стать похожими на этот фильм. Он хороший, поэтому и не хотелось повторов. И меньше всего мы хотели стать "учебником истории", потому что это художественное произведение, оно должно дарить эмоции, и нам показалось, что было бы интереснее, если бы исторические события сочетались с непредсказуемыми приключениями", — пояснил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.Филипп Киркоров подарил свой голос главному антагонисту — генералу Францу фон Вейротеру. По словам музыканта, он гордится тем, что принял участие в "исторической ленте, одетой в красивый костюм "Союзмультфильма", совершенно не диснеевский, но качественно, по-русски сделанный".Роли также озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова и другие. Картина выходит в широкий прокат 1 мая.
https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html
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новости культуры, ольга любимова, филипп киркоров, юлиана слащева, союзмультфильм, кино и сериалы, борис машковцев, знаменитости, звезды, константин хабенский, антон макарский, аделина сотникова, юлианна караулова, анна калашникова, виктория дайнеко, ирина безрукова, евгений плющенко, яна рудковская
12:27 26.04.2022
 
В Москве прошла премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Премьера мультфильма "Суворов. Великое путешествие" прошла в киноцентре "Октябрь"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие" в кинотеатре "Октябрь"
Певец Филипп Киркоров на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера российского анимационного фильма "Суворов. Великое путешествие". Это первая полнометражная картина киностудии "Союзмультфильм" за 20 лет.
Ленту представили министр культуры Ольга Любимова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, Филипп Киркоров и Наталья Быстрова, озвучившие героев проекта.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева (слева) и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Председатель правления творческо-производственного объединения Киностудия Союзмультфильм Юлиана Слащева (слева) и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева (слева) и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Среди гостей были звезды отечественного кино, эстрады и спорта — Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, а также Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и многие другие.
В фильме рассказывается о 16-летнем юноше по имени Гриша. По воле случая он попал на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. Главный герой стал участником знаменитых исторических событий. Ему предстояло проявить храбрость и смекалку и сразиться с опасным злодеем.
"Фильм, которого в киностудии "Союзмультфильм" не было 20 лет, и фильм, который делался восемь лет. А последние четыре года — это большой подвиг всей команды, которая билась за то, чтобы это кино было такое, страшно переживала и думала, как сделать фильм, чтобы он и вам понравился, и память об Александре Васильевиче Суворове была бы сохранена", — говорит Любимова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ирина Безрукова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Актриса Ирина Безрукова на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие
1 из 2

Ирина Безрукова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дмитрий Красилов на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Актер Дмитрий Красилов на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь
2 из 2

Дмитрий Красилов на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 2

Ирина Безрукова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Дмитрий Красилов на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Слащева рассказала о сложном пути создания проекта. По ее словам, у фильма "было несколько рождений", и то, что зритель увидит на экране, — это третий, финальный вариант.
"Картина по характеру похожа на своего главного героя. Простота и мудрость, стойкость и вера в лучшее, в любовь, в добро — это то, о чем наш фильм", — отметила глава "Союзмультфильма".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Виктория Дайнеко на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Певица Виктория Дайнеко на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие
1 из 2

Виктория Дайнеко на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Анна Калашникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Актриса Анна Калашникова на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь
2 из 2

Анна Калашникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Виктория Дайнеко на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Анна Калашникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом проекте студия впервые применила технологию трехмерной компьютерной графики в полнометражном формате.
"Фигура Александра Суворова в художественном фильме, кажется, в последний раз появилась в 1940 году, в ленте Пудовкина, и меньше всего нам хотелось стать похожими на этот фильм. Он хороший, поэтому и не хотелось повторов. И меньше всего мы хотели стать "учебником истории", потому что это художественное произведение, оно должно дарить эмоции, и нам показалось, что было бы интереснее, если бы исторические события сочетались с непредсказуемыми приключениями", — пояснил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлианна Караулова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Певица Юлия Караулова на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь
1 из 2

Юлианна Караулова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Аделина Сотникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, певица Аделина Сотникова на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие
2 из 2

Аделина Сотникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Юлианна Караулова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Аделина Сотникова на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Филипп Киркоров подарил свой голос главному антагонисту — генералу Францу фон Вейротеру. По словам музыканта, он гордится тем, что принял участие в "исторической ленте, одетой в красивый костюм "Союзмультфильма", совершенно не диснеевский, но качественно, по-русски сделанный".
Роли также озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова и другие.
Картина выходит в широкий прокат 1 мая.
Кадр из анимационного фильма Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:07Культура
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваФилипп КиркоровЮлиана СлащеваСоюзмультфильмКино и сериалыБорис МашковцевЗнаменитостизвездыКонстантин ХабенскийАнтон МакарскийАделина СотниковаЮлианна КарауловаАнна КалашниковаВиктория ДайнекоИрина БезруковаЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
 
 
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