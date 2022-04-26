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Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:04
2022-04-26T16:04
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - подчеркнул он.
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безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
16:04 26.04.2022
 
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев

Патрушев: Россия не имеет права согласиться с принуждением Запада к отказу от суверенитета

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - подчеркнул он.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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БезопасностьРоссияСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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