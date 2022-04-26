https://ria.ru/20220426/suverenitet-1785557801.html

Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев

Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев

Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:04

2022-04-26T16:04

2022-04-26T16:04

безопасность

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220426/ugrozy-1785428649.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев