https://ria.ru/20220426/suverenitet-1785557801.html
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:04
2022-04-26T16:04
2022-04-26T16:04
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220426/ugrozy-1785428649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
Патрушев: Россия не имеет права согласиться с принуждением Запада к отказу от суверенитета