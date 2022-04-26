https://ria.ru/20220426/strelba-1785532661.html
Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице
Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице - РИА Новости, 26.04.2022
Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:53
2022-04-26T14:53
2022-04-26T18:58
происшествия
татьяна москалькова
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений."Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков находится на месте трагедии."Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.Кроме того, по данным омбудсмена, пострадавшая воспитательница Карпова Елена Викторовна, 1970 года рождения, находится в приемном покое районной больнице с переломом обоих костей предплечья, огнестрельным (дробь) ранением правого плеча."Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы", - сообщила уполномоченный.Также, по ее словам, в детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации, сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785557312.html
https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, татьяна москалькова, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:53 26.04.2022 (обновлено: 18:58 26.04.2022)
Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице
Москалькова: состояние пострадавшей при стрельбе в ульяновском детсаду стабильное
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя трагедию в Ульяновской области, где неизвестный проник с оружием в детский сад и убил двоих детей и воспитательницу, заявила
о необходимости круглосуточной охраны детских учреждений.
"Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии
, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким и родным погибших.
Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
Сергей Люльков находится на месте трагедии.
"Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, - в детском саду", - добавила уполномоченный.
По данным Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Ахтямов Руслан Рушанович, 1996 года рождения, житель Вешкайма, он состоит на учёте как психически больной, сообщила она.
Кроме того, по данным омбудсмена, пострадавшая воспитательница Карпова Елена Викторовна, 1970 года рождения, находится в приемном покое районной больнице с переломом обоих костей предплечья, огнестрельным (дробь) ранением правого плеча.
"Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы", - сообщила уполномоченный.
Также, по ее словам, в детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации, сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии.