https://ria.ru/20220426/stolknoveniya-1785512995.html
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях - РИА Новости, 26.04.2022
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях
Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
россия
общество
безопасность
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В минувшем году органами прокуратуры продолжена работа по недопущению нарушений закона о публичных мероприятиях. Анализ ее результатов показывает, что во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников… Появление и обкатка подобных информационных технологий указывают на возможную подготовку прозападными политическими силами более серьезного противостоянию протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения несогласованных массовых акций", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785307083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, безопасность, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях
Генпрокуратура: прозападные силы могут готовить провокации с полицией на незаконных акциях