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Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях - РИА Новости, 26.04.2022
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Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях - РИА Новости, 26.04.2022
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях
Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
россия
общество
безопасность
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В минувшем году органами прокуратуры продолжена работа по недопущению нарушений закона о публичных мероприятиях. Анализ ее результатов показывает, что во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников… Появление и обкатка подобных информационных технологий указывают на возможную подготовку прозападными политическими силами более серьезного противостоянию протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения несогласованных массовых акций", - отмечается в документе.
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россия, общество, безопасность, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
13:46 26.04.2022
 
Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях

Генпрокуратура: прозападные силы могут готовить провокации с полицией на незаконных акциях

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"В минувшем году органами прокуратуры продолжена работа по недопущению нарушений закона о публичных мероприятиях. Анализ ее результатов показывает, что во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников… Появление и обкатка подобных информационных технологий указывают на возможную подготовку прозападными политическими силами более серьезного противостоянию протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения несогласованных массовых акций", - отмечается в документе.
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РоссияОбществоБезопасностьГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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