https://ria.ru/20220426/stolknoveniya-1785512995.html

Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях

Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях - РИА Новости, 26.04.2022

Генпрокуратура предупредила о подготовке провокаций на незаконных акциях

Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

россия

общество

безопасность

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прозападные политические силы могут готовить усиление противостояния протестующих с правоохранительными органами, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В минувшем году органами прокуратуры продолжена работа по недопущению нарушений закона о публичных мероприятиях. Анализ ее результатов показывает, что во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников… Появление и обкатка подобных информационных технологий указывают на возможную подготовку прозападными политическими силами более серьезного противостоянию протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения несогласованных массовых акций", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785307083.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, безопасность, генеральная прокуратура рф, игорь краснов