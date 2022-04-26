https://ria.ru/20220426/spektakl-shou-1785524884.html

Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу

Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу - РИА Новости, 26.04.2022

Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу

26 мая Московский Театр на Юго-Западе отмечает свое 45-летие. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:26

2022-04-26T14:26

2022-04-26T14:26

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152794/40/1527944072_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_fdc396fa3f701b9342ba3746b7bad9c7.jpg

МОСКВА, 26 апр - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. 26 мая Московский Театр на Юго-Западе отмечает свое 45-летие.Все началось в далеком 1974 году в поселке Востряково, и постепенно детище Валерия Беляковича превратилось и переросло из театра-студии в один из самых известных театров России с обширной гастрольной картой, простирающейся вплоть до других континентов, в государственный театр с одним из самых больших репертуаров в Москве.26 мая 2022 года Юго-Запад отметит свой юбилей спектаклем-шоу, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой яркий спектакль!Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на "большую сцену", однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так: "Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!"Мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет.Дата и место проведения: 26 мая, 19:00г. Москва, проспект Вернадского, 125Контакты для СМИ:+7(962)947-02-80 Ольга+7(925)317-05-69 ЕкатеринаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы