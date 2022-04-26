https://ria.ru/20220426/spektakl-shou-1785524884.html
Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу
Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу - РИА Новости, 26.04.2022
Московский театр на Юго-Западе отметит 45-летие спектаклем-шоу
26 мая Московский Театр на Юго-Западе отмечает свое 45-летие. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:26
2022-04-26T14:26
2022-04-26T14:26
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МОСКВА, 26 апр - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. 26 мая Московский Театр на Юго-Западе отмечает свое 45-летие.Все началось в далеком 1974 году в поселке Востряково, и постепенно детище Валерия Беляковича превратилось и переросло из театра-студии в один из самых известных театров России с обширной гастрольной картой, простирающейся вплоть до других континентов, в государственный театр с одним из самых больших репертуаров в Москве.26 мая 2022 года Юго-Запад отметит свой юбилей спектаклем-шоу, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой яркий спектакль!Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на "большую сцену", однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так: "Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!"Мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет.Дата и место проведения: 26 мая, 19:00г. Москва, проспект Вернадского, 125Контакты для СМИ:+7(962)947-02-80 Ольга+7(925)317-05-69 ЕкатеринаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 апр - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. 26 мая Московский Театр на Юго-Западе отмечает свое 45-летие.
Все началось в далеком 1974 году в поселке Востряково, и постепенно детище Валерия Беляковича превратилось и переросло из театра-студии в один из самых известных театров России с обширной гастрольной картой, простирающейся вплоть до других континентов, в государственный театр с одним из самых больших репертуаров в Москве
.
26 мая 2022 года Юго-Запад отметит свой юбилей спектаклем-шоу, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.
Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой яркий спектакль!
Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на "большую сцену", однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!
Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так: "Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!"
Мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет.
Дата и место проведения: 26 мая, 19:00
г. Москва, проспект Вернадского, 125
+7(925)317-05-69 Екатерина
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.