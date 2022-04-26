15:27 26.04.2022 (обновлено: 15:29 26.04.2022)
Россия будет сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины
Лавров: Россия намерена сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия намерена сотрудничать с ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы облегчить положение гражданского населения Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Генеральный секретарь прекрасно осведомлен о тех решениях, которые были оглашены президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным о причинах, о целях операции, которую проводят наши военные вместе с ополченцами Донецка и Луганска на территории Украины, эти цели заключаются, прежде всего, в защите мирного населения, здесь мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН, как и с коллегами из Международного комитета Красного Креста", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по результатам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.
Лавров сообщил, что Россия и ООН сформировали рабочую группу, которая находится в Москве на базе министерства обороны РФ. "Представители ООН согласовывают конкретные меры, которые помогают безопасно организовывать доставку гуманитарной помощи. Силами ООН по линии ООН по гуманитарным вопросам уже удалось пять таких конвоев ... направить в различные районы Украины", - отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, на встрече обсуждались возможные действия по укреплению сотрудничества России и ООН в этом направлении. "Думаю, что по итогам наших переговоров в Москве мы сможем определиться насчет такого рода шагов", - заверил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
25 апреля, 08:00Запад очень напуган: Россия побеждает