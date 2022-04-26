https://ria.ru/20220426/sotrudnichestvo-1785544516.html

Россия будет сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины

Россия будет сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины - РИА Новости, 26.04.2022

Россия будет сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины

Россия намерена сотрудничать с ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы облегчить положение гражданского населения Украины, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:27

2022-04-26T15:27

2022-04-26T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

оон

россия

украина

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия намерена сотрудничать с ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы облегчить положение гражданского населения Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров сообщил, что Россия и ООН сформировали рабочую группу, которая находится в Москве на базе министерства обороны РФ. "Представители ООН согласовывают конкретные меры, которые помогают безопасно организовывать доставку гуманитарной помощи. Силами ООН по линии ООН по гуманитарным вопросам уже удалось пять таких конвоев ... направить в различные районы Украины", - отметил глава МИД РФ.По словам Лаврова, на встрече обсуждались возможные действия по укреплению сотрудничества России и ООН в этом направлении. "Думаю, что по итогам наших переговоров в Москве мы сможем определиться насчет такого рода шагов", - заверил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, в мире, международный комитет красного креста (мккк)