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Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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https://ria.ru/20220426/slovakiya-1785422497.html
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине
Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T00:39
2022-04-26T01:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
словакия
украина
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. Ее цитирует сетевое издание Teraz.Она добавила, что переговоры о возможности компенсации продолжаются.По словам пресс-секретаря, оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза проходит в нескольких фазах. Итоговый результат зависит от общего числа подобных требований от стран-членов ЕС и суммы их требований.
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в мире, евросоюз, словакия, украина
00:39 26.04.2022 (обновлено: 01:03 26.04.2022)
 
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине

Словакия ведет переговоры с ЕС о компенсации за военные материалы, переданные Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик со снарядами
Ящик со снарядами - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. Ее цитирует сетевое издание Teraz.

"Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро", — сказала Ковал-Какашчикова.

Она добавила, что переговоры о возможности компенсации продолжаются.
По словам пресс-секретаря, оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза проходит в нескольких фазах. Итоговый результат зависит от общего числа подобных требований от стран-членов ЕС и суммы их требований.
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