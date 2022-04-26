https://ria.ru/20220426/slovakiya-1785422497.html
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине
Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T00:39
2022-04-26T00:39
2022-04-26T01:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
словакия
украина
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. Ее цитирует сетевое издание Teraz.Она добавила, что переговоры о возможности компенсации продолжаются.По словам пресс-секретаря, оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза проходит в нескольких фазах. Итоговый результат зависит от общего числа подобных требований от стран-членов ЕС и суммы их требований.
https://ria.ru/20220425/spetsoperatsiya-1785420563.html
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в мире, евросоюз, словакия, украина
00:39 26.04.2022 (обновлено: 01:03 26.04.2022)
Словакия просит у ЕС компенсацию за военные материалы, переданные Украине
Словакия ведет переговоры с ЕС о компенсации за военные материалы, переданные Украине