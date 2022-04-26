https://ria.ru/20220426/slety-1785626646.html

Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично

Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично - РИА Новости, 26.04.2022

Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:31

2022-04-26T20:31

2022-04-26T20:31

краснодарский край

общество

александр власов

северский район

краснодарский край

кубанское казачье войско

вениамин кондратьев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152085/99/1520859905_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_977743adb59d3a6bdc610f46161d6689.jpg

КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона."Вы должны встречаться чаще, расширять круг общения и привлекать молодежь в ряды казаков. Такие слеты можно проводить круглогодично на базе лагерей труда и отдыха в муниципалитетах – не только для атаманов, но и для других активных ребят", – сказал Кондратьев на встрече с участниками военно-патриотического лагеря "Атаманский резерв" в Северском районе Краснодарского края.В мероприятии приняли участие около 100 представителей Союза казачьей молодежи края."Каждый из вас уже атаман своего класса, школы, кадетского корпуса. Вы принимаете решения, которые влияют на других. Быть атаманом – значит быть лидером. Не бояться ответственности за свой коллектив, семью, судьбу родного хутора, станицы, Кубани. Прилагать усилия, чтобы развивать родной регион, делать его сильным и процветающим", – приводятся в сообщении слова губернатора, который обратился к участникам слета.По словам вице-губернатора Александра Власова, одно из основных направлений деятельности Кубанского казачьего войска – военно-патриотическое воспитание."Атаманский резерв" проходит уже во второй раз и хорошо себя зарекомендовал. Он помогает ребятам обретать необходимые знания, становиться сильнее и авторитетнее в окружении сверстников", – пояснил Власов.

https://ria.ru/20220425/kuban-1785419073.html

https://ria.ru/20220425/plyazh-1785419518.html

северский район

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр власов, северский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, вениамин кондратьев, россия