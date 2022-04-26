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Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично - РИА Новости, 26.04.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220426/slety-1785626646.html
Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично
Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично - РИА Новости, 26.04.2022
Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:31
2022-04-26T20:31
краснодарский край
общество
александр власов
северский район
краснодарский край
кубанское казачье войско
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона."Вы должны встречаться чаще, расширять круг общения и привлекать молодежь в ряды казаков. Такие слеты можно проводить круглогодично на базе лагерей труда и отдыха в муниципалитетах – не только для атаманов, но и для других активных ребят", – сказал Кондратьев на встрече с участниками военно-патриотического лагеря "Атаманский резерв" в Северском районе Краснодарского края.В мероприятии приняли участие около 100 представителей Союза казачьей молодежи края."Каждый из вас уже атаман своего класса, школы, кадетского корпуса. Вы принимаете решения, которые влияют на других. Быть атаманом – значит быть лидером. Не бояться ответственности за свой коллектив, семью, судьбу родного хутора, станицы, Кубани. Прилагать усилия, чтобы развивать родной регион, делать его сильным и процветающим", – приводятся в сообщении слова губернатора, который обратился к участникам слета.По словам вице-губернатора Александра Власова, одно из основных направлений деятельности Кубанского казачьего войска – военно-патриотическое воспитание."Атаманский резерв" проходит уже во второй раз и хорошо себя зарекомендовал. Он помогает ребятам обретать необходимые знания, становиться сильнее и авторитетнее в окружении сверстников", – пояснил Власов.
https://ria.ru/20220425/kuban-1785419073.html
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северский район
краснодарский край
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общество, александр власов, северский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, вениамин кондратьев, россия
20:31 26.04.2022
 
Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично

Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона.
"Вы должны встречаться чаще, расширять круг общения и привлекать молодежь в ряды казаков. Такие слеты можно проводить круглогодично на базе лагерей труда и отдыха в муниципалитетах – не только для атаманов, но и для других активных ребят", – сказал Кондратьев на встрече с участниками военно-патриотического лагеря "Атаманский резерв" в Северском районе Краснодарского края.
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В мероприятии приняли участие около 100 представителей Союза казачьей молодежи края.
"Каждый из вас уже атаман своего класса, школы, кадетского корпуса. Вы принимаете решения, которые влияют на других. Быть атаманом – значит быть лидером. Не бояться ответственности за свой коллектив, семью, судьбу родного хутора, станицы, Кубани. Прилагать усилия, чтобы развивать родной регион, делать его сильным и процветающим", – приводятся в сообщении слова губернатора, который обратился к участникам слета.
По словам вице-губернатора Александра Власова, одно из основных направлений деятельности Кубанского казачьего войска – военно-патриотическое воспитание.
"Атаманский резерв" проходит уже во второй раз и хорошо себя зарекомендовал. Он помогает ребятам обретать необходимые знания, становиться сильнее и авторитетнее в окружении сверстников", – пояснил Власов.
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Краснодарский крайОбществоАлександр ВласовСеверский районКраснодарский крайКубанское казачье войскоВениамин КондратьевРоссия
 
 
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