Кондратьев призвал проводить слеты для молодежи Кубани круглогодично
Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать круглогодичные слеты для молодежи Кубани, сообщает администрация региона.
"Вы должны встречаться чаще, расширять круг общения и привлекать молодежь в ряды казаков. Такие слеты можно проводить круглогодично на базе лагерей труда и отдыха в муниципалитетах – не только для атаманов, но и для других активных ребят", – сказал Кондратьев на встрече с участниками военно-патриотического лагеря "Атаманский резерв" в Северском районе Краснодарского края.
В мероприятии приняли участие около 100 представителей Союза казачьей молодежи края.
"Каждый из вас уже атаман своего класса, школы, кадетского корпуса. Вы принимаете решения, которые влияют на других. Быть атаманом – значит быть лидером. Не бояться ответственности за свой коллектив, семью, судьбу родного хутора, станицы, Кубани. Прилагать усилия, чтобы развивать родной регион, делать его сильным и процветающим", – приводятся в сообщении слова губернатора, который обратился к участникам слета.
По словам вице-губернатора Александра Власова, одно из основных направлений деятельности Кубанского казачьего войска – военно-патриотическое воспитание.
"Атаманский резерв" проходит уже во второй раз и хорошо себя зарекомендовал. Он помогает ребятам обретать необходимые знания, становиться сильнее и авторитетнее в окружении сверстников", – пояснил Власов.