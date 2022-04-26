https://ria.ru/20220426/sklady-1785616177.html

ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ

ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ - РИА Новости, 26.04.2022

ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ

Высокоточными ракетами с воздуха поражены 32 военных объекта Украины, уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:39

2022-04-26T19:39

2022-04-26T19:50

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха поражены 32 военных объекта Украины, уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт и две артиллерийские батареи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи", - сказал он на брифинге.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны