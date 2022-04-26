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ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ
ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ - РИА Новости, 26.04.2022
ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ
Высокоточными ракетами с воздуха поражены 32 военных объекта Украины, уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:39
2022-04-26T19:39
2022-04-26T19:50
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха поражены 32 военных объекта Украины, уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт и две артиллерийские батареи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны
19:39 26.04.2022 (обновлено: 19:50 26.04.2022)
ВС России уничтожили четыре склада вооружений ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили четыре склада вооружений украинских войск