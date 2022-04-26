https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785421916.html

В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД

В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД - РИА Новости, 26.04.2022

В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД

Депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов, внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T00:13

2022-04-26T00:13

2022-04-26T09:18

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов, внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса России об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.Глава 12 КоАП говорит об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.При этом лица, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.Вступление в силу постановления в случае его принятия предполагается со дня официального опубликования для скорейшего применения соответствующими органами постановления об амнистии, также говорится в пояснительных документах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/avto-1776198902.html

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общество, авто, россия, госдума рф, ярослав нилов, лдпр