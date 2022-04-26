Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/shtrafy-1785421916.html
В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД
В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД - РИА Новости, 26.04.2022
В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД
Депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов, внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T00:13
2022-04-26T09:18
общество
авто
россия
госдума рф
ярослав нилов
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ae1f4558585d11007b862bc2da70ff5.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов, внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса России об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.Глава 12 КоАП говорит об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.При этом лица, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.Вступление в силу постановления в случае его принятия предполагается со дня официального опубликования для скорейшего применения соответствующими органами постановления об амнистии, также говорится в пояснительных документах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/avto-1776198902.html
https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758609879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b9f1d13a808252bfd809808fb8e1219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, госдума рф, ярослав нилов, лдпр
00:13 26.04.2022 (обновлено: 09:18 26.04.2022)
 
В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД

В ГД внесли проект постановления об амнистии за административные нарушения ПДД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко, вице-спикер Борис Чернышов, внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса России об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.
Договор купли-продажи автомобиля и налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:04Сказано в эфире
"Разумные рамки". Эксперт о повышении планки "налога на роскошь" для авто
Глава 12 КоАП говорит об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.
При этом лица, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.
Вступление в силу постановления в случае его принятия предполагается со дня официального опубликования для скорейшего применения соответствующими органами постановления об амнистии, также говорится в пояснительных документах.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 17:06
В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД
 
ОбществоАвтоРоссияГосдума РФЯрослав НиловЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала