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В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 26.04.2022
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В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 26.04.2022
В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:51
2022-04-26T20:25
в мире
артур ванецян
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась с привокзальной площади столицы, участники шествия направляются в центр Еревана.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220417/armeniya-1784001930.html
ереван
армения
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в мире, артур ванецян, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
18:51 26.04.2022 (обновлено: 20:25 26.04.2022)
 
В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

Противники премьер-министра Пашиняна начали очередное шествие с требованием его отставки

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия сторонников оппозиции в Ереване
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась с привокзальной площади столицы, участники шествия направляются в центр Еревана.
Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване
17 апреля, 21:03
В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
 
В миреАртур ВанецянЕреванАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
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