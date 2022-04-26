18:51 26.04.2022 (обновлено: 20:25 26.04.2022)
В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна
Противники премьер-министра Пашиняна начали очередное шествие с требованием его отставки
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась с привокзальной площади столицы, участники шествия направляются в центр Еревана.
17 апреля, 21:03В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.