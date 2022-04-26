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В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 26.04.2022

В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:51

2022-04-26T18:51

2022-04-26T20:25

в мире

артур ванецян

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали во вторник вечером очередное шествие в Ереване с требованием отставки главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась с привокзальной площади столицы, участники шествия направляются в центр Еревана.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220417/armeniya-1784001930.html

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, артур ванецян, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян