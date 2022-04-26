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На ПМЭФ пройдет сессия "Мировой рынок газа сегодня и завтра"

На ПМЭФ пройдет сессия "Мировой рынок газа сегодня и завтра" - РИА Новости, 26.04.2022

На ПМЭФ пройдет сессия "Мировой рынок газа сегодня и завтра"

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия "Мировой рынок газа сегодня и завтра",... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:43

2022-04-26T14:43

2022-04-26T14:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 апр – Пресс-служба Фонда Росконгресс. В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия "Мировой рынок газа сегодня и завтра", посвященная вопросам функционирования российской газовой отрасли в новых условиях.Газ остается самым чистым углеводородным источником энергии и имеет наиболее благоприятные перспективы на мировом энергетическом рынке. Эксперты полагают, что в условиях нарастания негативных явлений в мировой экономике газ может стать единственным видом топлива, способствующим достижению экологических целей при сохранении экономической эффективности мирового топливно-энергетического комплекса. Ожидается, что к 2035 году доля газа в мировом энергобалансе достигнет 26%. По итогам 2021 года Россия занимает второе место в мире по добыче газа и первое – по экспорту. Доля поставок газа в страны ЕС из России достигает 40%.В результате сокращения поставок российского газа в Евросоюзе наблюдается увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств, повышение уровня безработицы. Несмотря на санкционное давление со стороны ряда государств, занявших недружественную позицию по отношению к Российской Федерации, российская газовая отрасль сохраняет стабильность. Продолжается работа над диверсификацией экспортных маршрутов поставок российского газа. Заинтересованность в его импорте растет в странах АТР, которые год от года демонстрируют увеличение спроса на энергоресурсы. Также идет работа над расширением использования газа внутри страны. В частности, по поручению Президента Российской Федерации продолжается газификация и догазификация регионов России, расширяется рынок газомоторного топлива."Российская газовая отрасль продолжает стабильно функционировать, несмотря на давление со стороны недружественных стран. Мы продолжаем экспортировать газ, работаем над диверсификацией экспортных направлений. Разрабатываются программы расширения экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года в КВЦ "Экспофорум".Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы