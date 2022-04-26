https://ria.ru/20220426/semyana-1785496958.html

Стратификация семян - что это такое и как провести

Стратификация семян: что это такое и как правильно провести в домашних условиях

Стратификация семян - что это такое и как провести

Стратификация семян запускает естественные процессы прорастания растения перед посадкой в грунт. Эту процедуру можно провести в домашних условиях. О том, что... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:45

2022-04-26T13:45

2022-04-26T13:45

растения

россия

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цветы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стратификация семян запускает естественные процессы прорастания растения перед посадкой в грунт. Эту процедуру можно провести в домашних условиях. О том, что это такое, семенам каких растений необходима стратификация и как сделать ее правильно, воспользовавшись холодильником, - в материале РИА Новости.Стратификация семянСтратификация - это своеобразная имитация природных условий, в которых семена прорастают естественным образом. С помощью определенной температуры и влажности зародыш семени пробуждается и начинает развиваться. В стратификации нуждаются далеко не все овощные и декоративные культуры, в большинстве случаев только те, которые в природе зимуют при низких температурах в открытом грунте.Зачем нужнаОсновная цель стратификации – улучшить прорастание семян. Магазинные не порадуют хорошей всхожестью, если их предварительно не подвергнуть дополнительной обработке. Также стратификация помогает туговсхожим культурам сократить срок появления ростков.Способы стратификацииВ зависимости от вида растения, сроков всхожести и природных условий предпосевную подготовку семян разделяют на три основных типа:Основное отличие способов стратификации сводится только к разнице температур, влияющих на семена.ХолоднаяВ холодной нуждаются семена тех растений, для которых характерна зимовка в естественной среде:Производится при температуре от +4 до +10 градусов. В домашних условиях для холодной стратификации подойдет холодильник, погреб или ледник. Но чтобы не загромождать холодильник горшками с семенами, можно посадить их в контейнер и оставить на участке, немного прикопав в землю. Тогда холодная стратификация будет происходить естественным путем.ТеплаяТакая стратификация подходит для семян с недоразвитым зародышем (прострел, лимонник), а также тыквенных (арбуз, дыня, патиссоны, кабачки, тыквы) и обильно цветущих растений (дельфиниум). Чтобы провести такую стратификацию, необходимо разложить семена между двумя влажными подложками (ватный диск, салфетка) и поместить в небольшую емкость, затем поставить ее на теплую батарею. При такой обработке необходимо периодически открывать емкости для насыщения семян кислородом. Как только они проклюнутся, их высаживают в почву для дальнейшего выращивания рассады.КомбинированнаяПодразумевает поочередное воздействие на семена то теплыми, то холодными температурами. Применяется для особо туговсхожих растений, которые прорастают в природе слишком долго. Например, горечавка, примула, боярышник, калина. Таким способом происходит раскачка семян контрастными температурами. Емкость с семенами следует поочередно выставлять на сутки сначала в тепло (на батарею или рядом с ней), а потом в холод (нижняя полка холодильника, погреб).Сухая“Ленивый” способ. К такому типу относят охлаждение семян без субстрата и предварительной подготовки. Семена растений помещают в холодильную камеру в пакете на всю зиму. Считается, что такой метод не заменит полноценной холодной стратификации, так как семена напитываются влагой от почвы.Правила стратификацииОт правильности стратификации зависит всхожесть семян и здоровье будущих растений. Перед тем, как начать предпосевную подготовку, необходимо изучить условия стратификации каждого вида растения. Добросовестные производители указывают информацию на упаковке с семенами.Стоит обратить внимание на период и длительность стратификации, при какой температуре и влажности ее проводить. Если пренебречь этой информацией, то всхожесть семян сильно снизится или не произойдет вовсе.Температурный режимВ домашних условиях продолжительность процесса составляет от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от вида растения.Заложенные на стратификацию семена необходимо просматривать раз в две недели. Те, которые находятся в пакетах, желательно проверять на наличие плесени и гнили, удалять испорченные участки при необходимости.Стоит придерживаться температурного режима от 0 до +4⁰ при холодной стратификации, и от +18 до +28 при теплой. Важно не допустить промерзания или перегрева семян.ВлажностьСтоит поддерживать 50-60% влажности. Излишняя влага может привести к загниванию, развитию грибков и плесени. Если при стратификации появилась лишняя вода, то ее необходимо слить или добавить немного субстрата.Субстрат или подложкаНа каком субстрате стоит остановить свой выбор, рассказывает биолог-ботаник Екатерина Стукалова: “Стратифицировать семена можно в разнообразных субстратах. Это песок, опилки, торф и искусственные подложки. При этом земля не очень подходит для стратификации, т.к. при этом процессе семена долгое время находятся при низких положительных температурах. Часто во время стратификации земля начинает плесневеть и закисать. Это может навредить семенам, поэтому для стратификации лучше использовать более нейтральные субстраты".В речном песке хорошо прорастают хвойные растения. Перед стратификацией его можно прокалить в микроволновке, духовке или на сковородке. Таким образом субстрат становится стерильным. Необходимо наполнить им емкость в три раза больше, чем самих семян. Далее следует перемешать их с песком и добавить немного воды. Песок должен стать влажным, без лишней жидкости. Если воды перелили, то лишнюю необходимо слить или добавить еще субстрата.Считаются идеальным субстратом для семечковых растений, а также для семян средней величины."Внешне чем-то напоминает манную крупу. Если в него добавить немного воды, то каждая крупинка вырастет примерно в 10 раз. Причем сами крупинки содержат в себе воду и будут во время стратификации отдавать ее без излишков. Хорошо подходит для очень мелких семян. Они в таком субстрате не потеряются. Можно быстро отреагировать, если семена начинают загнивать или плесневеть, или у них появляются корешки.Сразу после начала прорастания семя с кусочком геля можно сразу переносить в землю. Таким образом будет исключено травмирование уже проросшего материала", -отмечает эксперт.Хорошо подходит для крупных косточковых видов. Можно купить готовую или сделать ее самостоятельно из губок для мытья посуды. Представляет собой две части поролона с зубчатым внутренним слоем. Такая структура хорошо сохраняет влагу и пропускает воздух.Сроки стратификацииОни варьируются в зависимости от вида культурного растения и составляют от двух недель до трех - четырех месяцев. Опытные садоводы рекомендуют начинать процесс стратификации с начала декабря.Все заложенные на стратификацию растения необходимо подписать - указать название и дату закладки, т.к. каждое из них требует своего срока. Если он прошел, то независимо от состояния семян их необходимо посеять в грунт.Процесс стратификацииЧтобы понять процесс стратификации, нужно знать, как происходит размножение растений семенным способом в природе.Созревшие семена с приходом осени опадают на землю и постепенно охлаждаются. Во время промораживания их оболочка нарушается, а весной талые воды смывают с семян вещества, которые ранее держали зародыш в состоянии покоя. Всю зиму семена лежат под снегом при очень низких температурах, а весной начинают прорастать.Процесс стратификации начинается с момента закладки семени в субстрат и заканчивается посадкой ростков в грунт. В течение первых двух дней необходимо отслеживать температурный режим посадки и влажность грунта или подложки. Если произошло пересыхание, то необходимо добавить воды, чтобы увлажнить субстрат.При холодной стратификации нужно открывать семена на проветривание каждые две недели.Если процедура происходит под снегом, то доставать ящики с семенами для дополнительной проверки не нужно. При озимом посеве стратификация считается естественной и дополнительных действий также не требует.Особенности стратификации растенийКаждое растение имеет свой жизненный цикл и особенности прорастания. Чтобы повысить всхожесть с помощью стратификации, необходимо учитывать специфику каждой культуры при проведении процедуры.ЛавандаСемена растения ставят на стратификацию начиная с конца ноября, чтобы они прошли полный жизненный цикл и не дали ростки раньше срока посадки. Перед началом процедуры семена лаванды необходимо обеззаразить, чтобы получить здоровые саженцы в будущем. Для этого их заливают перекисью водорода на 20 минут.Лаванда очень мелкая, поэтому для стратификации стоит использовать или увлажненный ватный диск, или гидрогель.Срок процедуры: полтора - два месяца в холодильнике при температуре до +4 градусов. Проверять следует один-два раза в две недели - проветривать и увлажнять субстрат при необходимости.ВиноградСемена винограда стратифицируют при температуре от +1 до +5 градусов в течение двух-четырех месяцев. Их не нужно вынимать из плодов сразу после сбора урожая, чтобы они не потеряли свою всхожесть. Плоды хранят в прохладном помещении вплоть до начала зимы, а уже начиная с первых дней декабря семена извлекают из мякоти и стратифицируют.Лучше проводить процедуру в субстрате из речного песка или опилок. Влажность песка должна бы такой, чтобы при его сжатии не выделялось воды. Соотношение грунта и семян примерно 1:1.Клубника и земляникаПодготовку семянклубники начинают со второй половины января. В качестве субстрата можно использовать опилки или речной песок. Субстрат должен быть влажным, хорошо отжатым, чтобы не выделялась лишняя влага.Семена нужно предварительно поместить в платяной мешочек, а уже потом заложить в субстрат. Хранить в овощном отсеке холодильника 2-2,5 месяца. Необходимо оставить небольшой приток воздуха, поэтому не стоит полностью герметизировать пакет с семенами.АквилегияСамый простой способ стратифицировать семена аквилегии – посеять осенью, чтобы растение прошло природный цикл. Имитировать природную всхожесть можно с помощью снега. Необходимо засеять семена на поверхность грунта, а сверху прикрыть шапкой снега для увлажнения. Оставить в таком виде, пока снег не растает. После положить семена в холодильник на месяц. Такой способ дает хорошую всхожесть.ПерецСемена перца выдерживают в холодильнике при температуре от +1 до +5 градусов во влажном песчаном субстрате. Обработку начинают с середины февраля. продолжительность - один месяц. Предварительно семена необходимо обработать в растворе марганцовки для обеззараживания будущих саженцев.ТоматСемена томатов не требуют долгой холодной стратификации. Для них чаще всего применяют комбинированный способ. Предварительно семена необходимо замочить на два часа в теплой воде, а после на два дня отправить в холодильник, потом положить в теплое место на два дня. Чередование теплых и холодных температур повторять три раза. Таким образом происходит раскачка семян.ВербенаУ некоторых видов вербены семена покрыты слишком плотной оболочкой, которая замедляет процесс прорастания. Для стимулирования к семенам вербены применяется холодная стратификация. Их необходимо разложить на влажную подложку (ткань, салфетка, ватный диск) и поместить в непрозрачный полиэтиленовый пакет. Держать в холоде следует четыре-пять дней. Стратифицированные семена можно сразу сеять в открытый грунт.Грецкий орехЗакладывают на стратификацию в начале января во влажный песок. На дно подготовленного контейнера необходимо выложить часть субстрата, разместить орехи на расстоянии примерно в 1 см и сверху присыпать оставшейся частью субстрата. Слои можно повторять в одном контейнере. Предварительно семена замачивают в растворе марганцовки на сутки. Контейнер следует поместить в холодное место на два-три месяца.РозаСемена розы стратифицируют в течение 1-1,5 месяцев. Лучше использовать не обычную воду, а слабый раствор перекиси водорода, чтобы в субстрате не развивалась плесень. Семена помещают на подложку, подготовленную салфетку с семенами необходимо плотно завернуть в пакет или пленку и поместить в овощной отдел холодильника.Хвойные растенияВ длительной стратификации нуждаются семена кедровых сосен. Хвойные растения имеют толстую семенную оболочку и без предварительной обработки прорастают слабо. Семена сначала необходимо замочить на несколько часов и уложить в субстрат. Чаще всего используют речной песок. Период длится до четырех месяцев. Стратификацию стоит начинать в начале января и с мая ожидать всходы.Семена лиственницы, ели, сосны в стратификации не нуждаются, саженцы появляются при стандартной посадке в грунт или на рассаду.КлематисСемена клематиса имеют длительный период всхожести, поэтому добиться дружных ростков без комбинированной стратификации практически невозможно. Сначала семена выдерживают в теплых условиях при температуре от +20 до +28 градусов две недели, а после помещают в холодильник на два месяца. Первые всходы можно ожидать через три недели после возвращения в теплые условия.ДельфиниумСемена дельфиниума требуют теплой стратификации (от + 12 до +14 градусов). После посева их убирают в прохладное место (не в холодильник) на одну-две недели. Затем контейнер нужно перенести в более теплое помещение для дальнейшего прорастания.Семена можно класть как в песчаный грунт, так и в мох или торф. Если используется речной песок, то его предварительно обрабатывают антисептиками - фитоспорином, перекисью водорода, марганцовкой.ГоречавкаДля нее лучше всего подходит влажный гидрогель, т.к. семена очень мелкие и легкие. Стратификацию проводят в течение двух-трех недель при температуре от +20 до +24 градусов, а затем материал убирают в холодное место (от +3 до +4 градусов) на месяц. После семена вместе с кусочками гидрогеля можно высевать в грунт для получения всходов.ПрострелДля этого растения рекомендован холодный тип стратификации. Семена кладут во влажный речной песок, опилки, мох или торф. Песок и опилки необходимо предварительно обеззаразить. На одну часть семечек необходимо добавить четыре части песка. Выдерживают семена в проветриваемом прохладном помещении два-три месяца.ПионыСемена пиона относятся к туговсхожим и могут не прорастать в течение нескольких лет. Дополнительная температурная обработка дает преимущество в 1 год перед стандартной посадкой семян прямо в грунт.Перед стратификацией необходимо немного разрушить семенную оболочку искусственным путем (подпилить пилочкой или теркой), далее замочить в теплой воде на несколько суток, а после высадить в грунт. Контейнер необходимо держать при температуре от +20 градусов. Первые ростки можно получить на третий-четвертый год.Семечковые культурыСемена яблони или груши требуют стратификации в течение двух-двух с половиной месяцев, поэтому если начать процедуру как только созрел урожай, то ростки появятся уже к началу зимы. Семена лучше хранить в виде плодов. Перед стратификацией следует отделить их от мякоти пересыпать во влажные опилки.Крупные семена (слива, вишня) лучше всего закладывать в поролоновую подложку. Ее слои необходимо намочить и немного отжать, чтобы не текла вода, затем упаковать в пленку. Хранить при температуре от +4 в течение двух месяцев.Стратификация в домашних условияхДля природной стратификации достаточно высадить семена в грунт под зиму в период с начала ноября по начало декабря.Но не все растения можно прорастить таким способом. Например, семена примулы очень маленькие и легкие, поэтому если их посадить на грядку зимой, то талыми водами их вынесет за пределы грядки или затянет глубоко в почву, откуда они не смогут прорасти.При этом крупные семена могут стать добычей грызунов в зимнее время. Поэтому удобнее закладывать их на стратификацию в домашних условиях.Таким образом легче следить за состоянием семян, отбирать загнившие или заложить на повторную стратификацию, если грунт испортился.В холодильникеСамый распространенный способ закладки семян на стратификацию. Нижний отдел, который предназначен для фруктов, способен поддерживать заданную температуру в пределах от +4 до +6 градусов, которая необходима для стратификации большинства растений. В холодильнике можно хранить не только подготовленный грунт с семенами, но и охлаждать их в промышленных упаковках. Но способ не дает хорошей всхожести.В снегуДля такой стратификации необходимо смешать семена с выбранным субстратом (песок, гидрогель, торф), и поместить в пластиковые лотки. Сам контейнер вынести на улицу и засыпать слоем снега примерно на 30 см. Сверху накрыть еловыми и сосновыми ветками. Закладку производят в начале декабря. Сложность такого способа может быть связана с неподходящими температурными условиями в период стратификации (слишком теплая погода, проливные дожди, отсутствие снега).Возможные проблемы стратификацииНеправильная подготовка грунта или семян перед стратификацией может привести к негативным последствиям.Плесень и грибковые заболевания появляются, если не производилось обеззараживание почвы перед закладкой семян. Для решения проблемы необходимо достать семена и обработать их противогрибковым препаратом (например, “Фитоспорином”), проветрить и заново заложить в субстрат.Еще одна проблема, если семена прорастают раньше положенного срока. В таком случае необходимо достать их из холодильника и посеять в грунт для дальнейшего роста. Рассада в таком случае появится чуть раньше срока.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растения, россия, деревья, цветы