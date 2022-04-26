https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785598639.html

Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев

Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уверен в том, что Россия решит все проблемы, возникшие из-за западных санкций. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:22

2022-04-26T18:22

2022-04-26T18:22

в мире

россия

евразийский экономический союз

брикс

шос

санкции в отношении россии

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уверен в том, что Россия решит все проблемы, возникшие из-за западных санкций."Уверен, мы решим все проблемы, возникшие в результате санкционных ограничений", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Сегодня Россия с европейского рынка переориентируется на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. Первоочередное внимание придаем ЕАЭС, значение которого в нынешних условиях многократно возрастает. Наращиваем сотрудничество со странами БРИКС и ШОС, которые объединяют около трех с половиной миллиардов жителей планеты", - добавил он.

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евразийский экономический союз, брикс, шос, санкции в отношении россии, совет безопасности рф, николай патрушев