https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785598639.html
Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев
Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уверен в том, что Россия решит все проблемы, возникшие из-за западных санкций. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:22
2022-04-26T18:22
2022-04-26T18:22
в мире
россия
евразийский экономический союз
брикс
шос
санкции в отношении россии
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уверен в том, что Россия решит все проблемы, возникшие из-за западных санкций."Уверен, мы решим все проблемы, возникшие в результате санкционных ограничений", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Сегодня Россия с европейского рынка переориентируется на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. Первоочередное внимание придаем ЕАЭС, значение которого в нынешних условиях многократно возрастает. Наращиваем сотрудничество со странами БРИКС и ШОС, которые объединяют около трех с половиной миллиардов жителей планеты", - добавил он.
https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евразийский экономический союз, брикс, шос, санкции в отношении россии, совет безопасности рф, николай патрушев
Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев
Секретарь СБ Патрушев выразил уверенность, что Россия решит все проблемы из-за санкций