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Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности - РИА Новости, 26.04.2022
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Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности
Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности - РИА Новости, 26.04.2022
Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности
Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:28
2022-04-26T13:28
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей, заявил член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе."Времени мало, его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике... Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу и сейчас мы приблизились к этой точке. Я не знаю, возможно ли возвращение его состояния обратно, исходя из тех неврологических процессов, которые у него наблюдаются сейчас... Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?" - заявил врач журналистам после того, как навестил политика спустя длительной паузы. Ранее пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.На прошлой неделе Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу заявил, что чувствует слабость, не может употреблять пищу и за последние несколько дней похудел на 12 килограммов. Спустя пять минут после начала судебного заседания Саакашвили прервал свое выступление и попросил помощь врача.
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили
13:28 26.04.2022
 
Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности

Врач Тоидзе: Саакашвили близок к инвалидности, ему нужно лечение за границей

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей, заявил член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе.
"Времени мало, его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике... Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу и сейчас мы приблизились к этой точке. Я не знаю, возможно ли возвращение его состояния обратно, исходя из тех неврологических процессов, которые у него наблюдаются сейчас... Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?" - заявил врач журналистам после того, как навестил политика спустя длительной паузы. Ранее пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.
На прошлой неделе Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу заявил, что чувствует слабость, не может употреблять пищу и за последние несколько дней похудел на 12 килограммов. Спустя пять минут после начала судебного заседания Саакашвили прервал свое выступление и попросил помощь врача.
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В миреГрузияЗадержание Саакашвили в ГрузииМихаил Саакашвили
 
 
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