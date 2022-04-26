https://ria.ru/20220426/saakashvili-1785507437.html

Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности

Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности - РИА Новости, 26.04.2022

Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности

Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:28

2022-04-26T13:28

2022-04-26T13:28

в мире

грузия

задержание саакашвили в грузии

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей, заявил член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе."Времени мало, его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике... Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу и сейчас мы приблизились к этой точке. Я не знаю, возможно ли возвращение его состояния обратно, исходя из тех неврологических процессов, которые у него наблюдаются сейчас... Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?" - заявил врач журналистам после того, как навестил политика спустя длительной паузы. Ранее пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.На прошлой неделе Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу заявил, что чувствует слабость, не может употреблять пищу и за последние несколько дней похудел на 12 килограммов. Спустя пять минут после начала судебного заседания Саакашвили прервал свое выступление и попросил помощь врача.

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили