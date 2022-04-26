Врач заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности
Врач Тоидзе: Саакашвили близок к инвалидности, ему нужно лечение за границей
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 апр - РИА Новости. Неврологическое и физическое состояние заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей, заявил член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе.
"Времени мало, его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике... Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу и сейчас мы приблизились к этой точке. Я не знаю, возможно ли возвращение его состояния обратно, исходя из тех неврологических процессов, которые у него наблюдаются сейчас... Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?" - заявил врач журналистам после того, как навестил политика спустя длительной паузы. Ранее пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным Службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.
На прошлой неделе Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу заявил, что чувствует слабость, не может употреблять пищу и за последние несколько дней похудел на 12 килограммов. Спустя пять минут после начала судебного заседания Саакашвили прервал свое выступление и попросил помощь врача.