https://ria.ru/20220426/razgovor-1785499864.html

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.04.2022

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:59

2022-04-26T12:59

2022-04-26T12:59

политика

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, может ли он подтвердить информацию турецких СМИ о разговоре Путина и Эрдогана во вторник.

https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция