https://ria.ru/20220426/razgovor-1785499864.html
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.04.2022
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:59
2022-04-26T12:59
2022-04-26T12:59
политика
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, может ли он подтвердить информацию турецких СМИ о разговоре Путина и Эрдогана во вторник.
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президент России Путин и глава Турции Эрдоган обсудили ситуацию на Украине