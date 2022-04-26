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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.04.2022
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.04.2022
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:59
2022-04-26T12:59
политика
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, может ли он подтвердить информацию турецких СМИ о разговоре Путина и Эрдогана во вторник.
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политика, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
12:59 26.04.2022
 
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Путин и глава Турции Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, может ли он подтвердить информацию турецких СМИ о разговоре Путина и Эрдогана во вторник.
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18 апреля, 09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ПолитикаУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
 
 
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