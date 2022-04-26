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Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ranennye-1785429839.html
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом - РИА Новости, 26.04.2022
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом
губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:12
2022-04-26T07:12
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Угрозы жизни двух пострадавших в результате обстрела приграничного села Журавлевка Белгородской области нет, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.Он добавил, что утром в село поедут специалисты, которые обследуют разрушения."Здесь самые меньшие переживания у меня, но объём разрушений нужно определить максимально быстро", - написал Гладков.Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
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происшествия, украина, вячеслав гладков, белгородская область, россия
07:12 26.04.2022
 
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом

Глава Белгородской области Гладков: угрозы жизни раненных при обстреле Журавлевки нет

© РИА Новости / Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Олег Гончаренко
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Угрозы жизни двух пострадавших в результате обстрела приграничного села Журавлевка Белгородской области нет, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.

"Конечно, самая главная сейчас тема - вчерашние ночные обстрелы Журавлевки. По докладу главы (села) Анжелики Васильевны, достаточно непростая ситуация. Самая большая проблема - это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает", - написал Гладков.

Он добавил, что утром в село поедут специалисты, которые обследуют разрушения.
"Здесь самые меньшие переживания у меня, но объём разрушений нужно определить максимально быстро", - написал Гладков.
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
06:47
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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