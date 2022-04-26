https://ria.ru/20220426/ranennye-1785429839.html

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом - РИА Новости, 26.04.2022

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом

губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:12

2022-04-26T07:12

2022-04-26T07:12

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Угрозы жизни двух пострадавших в результате обстрела приграничного села Журавлевка Белгородской области нет, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.Он добавил, что утром в село поедут специалисты, которые обследуют разрушения."Здесь самые меньшие переживания у меня, но объём разрушений нужно определить максимально быстро", - написал Гладков.Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220426/obstrel-1785428943.html

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происшествия, украина, вячеслав гладков, белгородская область, россия