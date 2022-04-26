Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом
Глава Белгородской области Гладков: угрозы жизни раненных при обстреле Журавлевки нет
© РИА Новости / Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Угрозы жизни двух пострадавших в результате обстрела приграничного села Журавлевка Белгородской области нет, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.
"Конечно, самая главная сейчас тема - вчерашние ночные обстрелы Журавлевки. По докладу главы (села) Анжелики Васильевны, достаточно непростая ситуация. Самая большая проблема - это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает", - написал Гладков.
Он добавил, что утром в село поедут специалисты, которые обследуют разрушения.
"Здесь самые меньшие переживания у меня, но объём разрушений нужно определить максимально быстро", - написал Гладков.
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.