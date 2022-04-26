https://ria.ru/20220426/radiatsiya-1785426550.html

Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу

Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу - РИА Новости, 26.04.2022

Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу

Ионизирующее облучение в некоторых случаях может принести пользу, например при диагностике заболеваний с помощью рентгена, КТ и МРТ, сейчас изучается также... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:37

2022-04-26T03:37

2022-04-26T05:16

общество

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ионизирующее облучение в некоторых случаях может принести пользу, например при диагностике заболеваний с помощью рентгена, КТ и МРТ, сейчас изучается также адаптивный эффект излучения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский.Он отметил, что совершенно точно можно сказать о пользе диагностических и терапевтических процедур, таких как рентген, МРТ, лучевая терапия, которая в разы больше возможного вреда. Делать компьютерную томографию ежемесячно не рекомендуется, но если есть врачебные показания, то пренебрегать современными методами исследований может быть крайне опасно — иногда смертельно, пояснил врач.По словам специалиста, ученые также исследуют пользу ионизирующего излучения на всхожесть семян, изучают формирование защитных свойств клетки при воздействии больших доз облучения после предварительного облучения малыми дозами радиации.При этом однозначно сказать, что минимальные дозы радиации, которые может получать человек в повседневной жизни, не приводят ни к каким неблагоприятным последствиям, нельзя, так как границы тератогенного и онкогенного воздействия радиации на организм пока не определены, подчеркнул Хмелевский.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/pnevmoniya-1750602127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)