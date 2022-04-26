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Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу - РИА Новости, 26.04.2022
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Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу
Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу - РИА Новости, 26.04.2022
Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу
Ионизирующее облучение в некоторых случаях может принести пользу, например при диагностике заболеваний с помощью рентгена, КТ и МРТ, сейчас изучается также... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:37
2022-04-26T05:16
общество
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ионизирующее облучение в некоторых случаях может принести пользу, например при диагностике заболеваний с помощью рентгена, КТ и МРТ, сейчас изучается также адаптивный эффект излучения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский.Он отметил, что совершенно точно можно сказать о пользе диагностических и терапевтических процедур, таких как рентген, МРТ, лучевая терапия, которая в разы больше возможного вреда. Делать компьютерную томографию ежемесячно не рекомендуется, но если есть врачебные показания, то пренебрегать современными методами исследований может быть крайне опасно — иногда смертельно, пояснил врач.По словам специалиста, ученые также исследуют пользу ионизирующего излучения на всхожесть семян, изучают формирование защитных свойств клетки при воздействии больших доз облучения после предварительного облучения малыми дозами радиации.При этом однозначно сказать, что минимальные дозы радиации, которые может получать человек в повседневной жизни, не приводят ни к каким неблагоприятным последствиям, нельзя, так как границы тератогенного и онкогенного воздействия радиации на организм пока не определены, подчеркнул Хмелевский.
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общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
03:37 26.04.2022 (обновлено: 05:16 26.04.2022)
 
Радиолог рассказал, в каких случаях радиация может принести пользу

Радиолог Хмелевский: радиация может принести пользу при диагностике рентгеном, КТ и МРТ

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Медик смотрит снимок пациента - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ионизирующее облучение в некоторых случаях может принести пользу, например при диагностике заболеваний с помощью рентгена, КТ и МРТ, сейчас изучается также адаптивный эффект излучения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский.

"Периодическое обсуждение влияния радиации на нашу повседневную жизнь становится нормой. Но отношение к ионизирующему излучению как к однозначно вредному необоснованно, ведь оно может оказаться и жизненно важным", — сказал Хмелевский.

Он отметил, что совершенно точно можно сказать о пользе диагностических и терапевтических процедур, таких как рентген, МРТ, лучевая терапия, которая в разы больше возможного вреда. Делать компьютерную томографию ежемесячно не рекомендуется, но если есть врачебные показания, то пренебрегать современными методами исследований может быть крайне опасно — иногда смертельно, пояснил врач.
По словам специалиста, ученые также исследуют пользу ионизирующего излучения на всхожесть семян, изучают формирование защитных свойств клетки при воздействии больших доз облучения после предварительного облучения малыми дозами радиации.
При этом однозначно сказать, что минимальные дозы радиации, которые может получать человек в повседневной жизни, не приводят ни к каким неблагоприятным последствиям, нельзя, так как границы тератогенного и онкогенного воздействия радиации на организм пока не определены, подчеркнул Хмелевский.
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