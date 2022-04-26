https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации - РИА Новости, 26.04.2022
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Когда Украина заявила, что не будет исполнять минские соглашения, Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик для... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:10
2022-04-26T20:10
2022-04-26T20:45
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Когда Украина заявила, что не будет исполнять минские соглашения, Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик для прекращения геноцида, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Я повторяю еще раз: это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать", - подчеркнул президент РФ.Путин напомнил, что после того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР, они обратились "с просьбой оказать им военную помощь в связи с тем, что они подвергаются военному воздействию, военной агрессии", и РФ тоже вынуждена была это сделать, начав специальную военную операцию.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, днр, лнр
20:10 26.04.2022 (обновлено: 20:45 26.04.2022)
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Президент Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации