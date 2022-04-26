https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785552939.html
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян - РИА Новости, 26.04.2022
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян
Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:38
2022-04-26T21:38
2022-04-26T21:38
туризм
туризм
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прибалтика
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и гостей из России, сообщает АТОР."В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности", — заявили в ассоциации.Эксперты пояснили, что компания Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, но в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана фирма сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, "владельцем которых является Россия", приостановлены. А также о том, что все операции по договорам с ними не должны выполняться.Три туроператора, с которыми больше не может работать принимающая компания, — это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Вероятно, в TUI Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции. "Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ", — уточнили в АТОР.В ассоциации пояснили, что TT Travel LLC — юрлицо российского туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия"), но с недавнего времени компания не делает бронирований через Tantur, пользуясь услугами другой принимающей фирмы в Турции. "Так что никаких бронирований за Fun&Sun даже в теории турецкие отели от Tantur сейчас не получают", —поясняют эксперты.Туроператор TT Baltics SIA — компания из Прибалтики, которая отправляла в Турцию туристов не из РФ, а из Латвии, Литвы и Эстонии. Borublita Holdings Limited — тоже не российская компания, которая продавала путевки на турецкие курорты отдыхающим из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, россия, прибалтика, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туристы, санкции, куда можно лететь
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян
АТОР отрицает отказ турецких отелей принимать россиян, указав на неверный перевод письма
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и гостей из России, сообщает АТОР.
"В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности", — заявили в ассоциации.
Эксперты пояснили, что компания Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, но в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана фирма сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, "владельцем которых является Россия", приостановлены. А также о том, что все операции по договорам с ними не должны выполняться.
Три туроператора, с которыми больше не может работать принимающая компания, — это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Вероятно, в TUI Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции. "Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ", — уточнили в АТОР.
В ассоциации пояснили, что TT Travel LLC — юрлицо российского туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия"), но с недавнего времени компания не делает бронирований через Tantur, пользуясь услугами другой принимающей фирмы в Турции. "Так что никаких бронирований за Fun&Sun даже в теории турецкие отели от Tantur сейчас не получают", —поясняют эксперты.
Туроператор TT Baltics SIA — компания из Прибалтики, которая отправляла в Турцию туристов не из РФ, а из Латвии, Литвы и Эстонии. Borublita Holdings Limited — тоже не российская компания, которая продавала путевки на турецкие курорты отдыхающим из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.