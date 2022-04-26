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АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785552939.html
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян - РИА Новости, 26.04.2022
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян
Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:38
2022-04-26T21:38
туризм
туризм
новости - туризм
турция
россия
прибалтика
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и гостей из России, сообщает АТОР."В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности", — заявили в ассоциации.Эксперты пояснили, что компания Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, но в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана фирма сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, "владельцем которых является Россия", приостановлены. А также о том, что все операции по договорам с ними не должны выполняться.Три туроператора, с которыми больше не может работать принимающая компания, — это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Вероятно, в TUI Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции. "Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ", — уточнили в АТОР.В ассоциации пояснили, что TT Travel LLC — юрлицо российского туроператора Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия"), но с недавнего времени компания не делает бронирований через Tantur, пользуясь услугами другой принимающей фирмы в Турции. "Так что никаких бронирований за Fun&amp;Sun даже в теории турецкие отели от Tantur сейчас не получают", —поясняют эксперты.Туроператор TT Baltics SIA — компания из Прибалтики, которая отправляла в Турцию туристов не из РФ, а из Латвии, Литвы и Эстонии. Borublita Holdings Limited — тоже не российская компания, которая продавала путевки на турецкие курорты отдыхающим из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html
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туризм, новости - туризм, турция, россия, прибалтика, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туристы, санкции, куда можно лететь
21:38 26.04.2022
 
АТОР опровергает информацию об отказе турецких гостиниц принимать россиян

АТОР отрицает отказ турецких отелей принимать россиян, указав на неверный перевод письма

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Турецкие отельеры не отказываются принимать российских туристов, а заявление Tantur, местного партнера европейского туроператора TUI, не касается компаний и гостей из России, сообщает АТОР.
"В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности", — заявили в ассоциации.
Эксперты пояснили, что компания Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, но в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана фирма сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, "владельцем которых является Россия", приостановлены. А также о том, что все операции по договорам с ними не должны выполняться.
Три туроператора, с которыми больше не может работать принимающая компания, — это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Вероятно, в TUI Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции. "Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ", — уточнили в АТОР.
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В ассоциации пояснили, что TT Travel LLC — юрлицо российского туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия"), но с недавнего времени компания не делает бронирований через Tantur, пользуясь услугами другой принимающей фирмы в Турции. "Так что никаких бронирований за Fun&Sun даже в теории турецкие отели от Tantur сейчас не получают", —поясняют эксперты.
Туроператор TT Baltics SIA — компания из Прибалтики, которая отправляла в Турцию туристов не из РФ, а из Латвии, Литвы и Эстонии. Borublita Holdings Limited — тоже не российская компания, которая продавала путевки на турецкие курорты отдыхающим из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.
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