17:26 26.04.2022 (обновлено: 18:54 26.04.2022)
Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы
Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент нападения преступника
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники были оперативно эвакуированы персоналом и переданы родителям, сообщила глава администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Благодарна всем воспитателям, работникам детского сада, они себя повели правильно, встав на защиту детей... Воспитатели, младшие воспитатели быстро эвакуировали остальных детей. На сегодня 72 ребенка было в детском саду, всех забрали родители", - сказала Стельмах на видео, опубликованном министерством просвещения и воспитания региона в Telegram-канале.
Она отметила, что администрация района окажет моральную и материальную помощь семьям погибших.
"Все затраты в связи с похоронами мы возьмем на себя, а сейчас психологическая служба работает как с родителями погибшей воспитательницы, так и родителями погибших детей", - добавила глава администрации.
По ее словам, специалисты детского сада обзванивают остальных родителей и детей, чтобы выяснить необходимость оказания им психологической помощи.