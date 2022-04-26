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Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы - РИА Новости, 26.04.2022
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Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы
Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы - РИА Новости, 26.04.2022
Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы
Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:26
2022-04-26T18:54
происшествия
ульяновская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники были оперативно эвакуированы персоналом и переданы родителям, сообщила глава администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Она отметила, что администрация района окажет моральную и материальную помощь семьям погибших."Все затраты в связи с похоронами мы возьмем на себя, а сейчас психологическая служба работает как с родителями погибшей воспитательницы, так и родителями погибших детей", - добавила глава администрации.По ее словам, специалисты детского сада обзванивают остальных родителей и детей, чтобы выяснить необходимость оказания им психологической помощи.
https://ria.ru/20220426/ubiystvo-1785553037.html
ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области
17:26 26.04.2022 (обновлено: 18:54 26.04.2022)
 
Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы

Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент нападения преступника

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники были оперативно эвакуированы персоналом и переданы родителям, сообщила глава администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Благодарна всем воспитателям, работникам детского сада, они себя повели правильно, встав на защиту детей... Воспитатели, младшие воспитатели быстро эвакуировали остальных детей. На сегодня 72 ребенка было в детском саду, всех забрали родители", - сказала Стельмах на видео, опубликованном министерством просвещения и воспитания региона в Telegram-канале.
Она отметила, что администрация района окажет моральную и материальную помощь семьям погибших.
"Все затраты в связи с похоронами мы возьмем на себя, а сейчас психологическая служба работает как с родителями погибшей воспитательницы, так и родителями погибших детей", - добавила глава администрации.
По ее словам, специалисты детского сада обзванивают остальных родителей и детей, чтобы выяснить необходимость оказания им психологической помощи.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:49
Владельца ружья, из которого стреляли в ульяновском детсаду, нашли убитым
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в детском саду в Ульяновской области
 
 
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