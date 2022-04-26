https://ria.ru/20220426/proisshestvie-1785584085.html

Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы

Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы - РИА Новости, 26.04.2022

Более 70 детей находились в ульяновском детсаду в момент стрельбы

Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:26

2022-04-26T17:26

2022-04-26T18:54

происшествия

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Свыше 70 детей находились в детском саду Ульяновской области в момент инцидента, в ходе которого преступник застрелил воспитателя и двух детей, воспитанники были оперативно эвакуированы персоналом и переданы родителям, сообщила глава администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Она отметила, что администрация района окажет моральную и материальную помощь семьям погибших."Все затраты в связи с похоронами мы возьмем на себя, а сейчас психологическая служба работает как с родителями погибшей воспитательницы, так и родителями погибших детей", - добавила глава администрации.По ее словам, специалисты детского сада обзванивают остальных родителей и детей, чтобы выяснить необходимость оказания им психологической помощи.

https://ria.ru/20220426/ubiystvo-1785553037.html

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области