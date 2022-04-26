https://ria.ru/20220426/proisshestvie-1785503984.html

При стрельбе в детсаду под Ульяновском погибли двое детей и воспитательница

При стрельбе в детсаду под Ульяновском погибли двое детей и воспитательница - РИА Новости, 26.04.2022

При стрельбе в детсаду под Ульяновском погибли двое детей и воспитательница

Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, сообщил экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:11

2022-04-26T13:11

2022-04-26T16:37

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, сообщил экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов.По его данным, нападавший покончил с собой.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".Сообщение о ЧП подтвердил губернатор региона Алексей Русских, находящийся в командировке в Ташкенте. Он уточнил, что младший воспитатель детского сада также получила ранения. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать семьям всю необходимую помощь. Русских прервал рабочую поездку и планирует вернуться в Ульяновск ближайшим рейсом.По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что открывший стрельбу гражданин не был законным владельцем оружия, но хозяин получил разрешение на законных основаниях.По информации телеканала 360, владелец ружья, из которого открыли стрельбу, пропал. Пенсионер утром поехал с сыном своего приятеля на карьер пострелять и с тех пор не выходит на связь.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

ульяновская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, ульяновская область