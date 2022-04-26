13:11 26.04.2022 (обновлено: 16:37 26.04.2022)
При стрельбе в детсаду под Ульяновском погибли двое детей и воспитательница
В Ульяновской области мужчина застрелил в детсаду двух детей и воспитательницу
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, сообщил экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов.
"Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей. <...> По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения", — написал чиновник в соцсети "ВКонтакте".
По его данным, нападавший покончил с собой.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
Сообщение о ЧП подтвердил губернатор региона Алексей Русских, находящийся в командировке в Ташкенте. Он уточнил, что младший воспитатель детского сада также получила ранения. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать семьям всю необходимую помощь. Русских прервал рабочую поездку и планирует вернуться в Ульяновск ближайшим рейсом.
По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что открывший стрельбу гражданин не был законным владельцем оружия, но хозяин получил разрешение на законных основаниях.
По информации телеканала 360, владелец ружья, из которого открыли стрельбу, пропал. Пенсионер утром поехал с сыном своего приятеля на карьер пострелять и с тех пор не выходит на связь.