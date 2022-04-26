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Росгвардия передала продовольствие жителям Харьковской области

Росгвардия передала продовольствие жителям Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2022

Росгвардия передала продовольствие жителям Харьковской области

Росгвардия передала более шести тонн продовольствия жителям Харьковской области Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:20

2022-04-26T10:20

2022-04-26T10:20

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харьковская область

украина

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росгвардия передала более шести тонн продовольствия жителям Харьковской области Украины, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы на четырех грузовых автомобилях привезли жителям населенных пунктов Изюм, Кунье и Веселое Харьковской области более 500 продуктовых наборов весом более 6 тонн, а также предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.Отмечается, что в наборы вошли крупы, консервированные овощи, макароны, мясные и рыбные консервы, а также чай, кофе и сладости. Более того, росгвардейцы доставили предметы личной гигиены и воду.В ведомстве добавили, что военные медики Росгвардии оказали помощь и передали лекарства 23 гражданам. Ранее группы разминирования ведомства провели инженерную разведку районов проведения гуманитарной акции и прилегающей территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)