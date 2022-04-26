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Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
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Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров
Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:37
2022-04-26T15:46
в мире
москва
афганистан
россия
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их официального признания со стороны Москвы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с талибами через посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве."Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство", - напомнил министр.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, москва, афганистан, россия, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:37 26.04.2022 (обновлено: 15:46 26.04.2022)
 
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров

Лавров: аккредитация в Москве дипломата от талибов не равна официальному признанию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАбдул Салам Ханафи после третьего заседания консультаций по Афганистану
Абдул Салам Ханафи после третьего заседания консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Абдул Салам Ханафи после третьего заседания консультаций по Афганистану. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их официального признания со стороны Москвы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с талибами через посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:56
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана
Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве.
"Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство", - напомнил министр.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреМоскваАфганистанРоссияООНСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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