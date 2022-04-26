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Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров

Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022

Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров

Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:37

2022-04-26T15:37

2022-04-26T15:46

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их официального признания со стороны Москвы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с талибами через посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве."Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство", - напомнил министр.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220406/diplomat-1782167324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, афганистан, россия, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)