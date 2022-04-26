https://ria.ru/20220426/priznanie-1785548518.html
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров
Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:37
2022-04-26T15:37
2022-04-26T15:46
в мире
москва
афганистан
россия
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их официального признания со стороны Москвы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с талибами через посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве."Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство", - напомнил министр.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, афганистан, россия, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:37 26.04.2022 (обновлено: 15:46 26.04.2022)
Москва официально не признавала правительство талибов, заявил Лавров
Лавров: аккредитация в Москве дипломата от талибов не равна официальному признанию
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выдача аккредитации дипломату от правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не означает их официального признания со стороны Москвы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с талибами через посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ
за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана
в Москве
.
"Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство", - напомнил министр.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность